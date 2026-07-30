Βουλή: Ενσωμάτωση της οδηγίας για SLAPPs αγωγές

«Υπέρ» του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και «Νίκη» επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση, αύριο στην ολομέλεια.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις» από την αρμόδια Επιτροπή και αύριο εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και «Νίκη» επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση, αύριο στην ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, ανέφερε πως γίνεται ένα θετικό βήμα για την επίλυση πολλών ζητημάτων της Δικαιοσύνης.

Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Slapp αγωγές, ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι η χώρας μας είναι μία από τις πρώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την ενσωματώνουν. Η Οδηγία, είπε, προστατεύει το κύρος της δικαιοσύνης και αποτρέπει την εργαλειοποίησή της με τη μέθοδο των καταχρηστικών αγωγών. Τόνισε πως η ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο γίνεται με τρόπο απολύτως ισορροπημένο. Προβλέπεται η δυνατότητα πρώιμης απόρριψης των καταχρηστικών αγωγών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που καταταλαιπωρούσε τον εναγόμενο και τον απέτρεπε από τη συμμετοχή του στον δημόσιο διάλογο. Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να διατάξει εγγυοδοσία, κατοχυρώνεται το δικαίωμα της πλήρους αποζημίωσης και επιβολής των δικαστικών εξόδων και θεσπίζεται μηχανισμός προστασίας έναντι καταχρηστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε τρίτες χώρες, έτσι ώστε αυτές να μην μπορούν να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται στον ελληνικό χώρο.

Ο υφυπουργός προανήγγελλε ότι αύριο στην ολομέλεια θα καταθέσει νομοθετική βελτίωση, με την οποία θα προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις. Χαρακτηριστικά ο κ. Μπούγας είπε ότι ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα που ζήτησαν οι φορείς, «θα λάβουμε μέριμνα για τις εκκρεμείς υποθέσεις. Με διαχωρισμό τους σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, όπου με μεταβατική διάταξη θα δώσουμε τα δικαιώματα που παρέχει η Οδηγία. Και γι' αυτές που ήδη έχουν συζητηθεί ή έχει εκδοθεί απόφαση, αλλά δεν έχουν κριθεί σε δεύτερο βαθμό».

Για τον καθορισμό των εννοιών του «αβάσιμου» και του «απαραδέκτου», ο υφυπουργός είπε πως η νομολογία έχει ήδη διαπλάσει αυτούς τους όρους. Εάν επιχειρήσουμε εμείς να τους προσδιορίσουμε εννοιολογικά στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, θα έχουμε ρισκάρει να περιορίσουμε τη δυνατότητα του δικαστή, εάν κρίνει πως συντρέχει περίπτωση «προδήλως απαράδεκτου» ή «αβάσιμου», να μην μπορεί να υπερβεί την περιγραφή που θα κάναμε.

Ο υφυπουργός, επίσης, εξήγησε γιατί είναι αδύνατη η επέκταση της Οδηγίας και στο σκέλος που αφορά ποινικές ευθύνες, λέγοντας πως αυτή έχει κανονιστική εφαρμογή ρύθμισης μόνο επί του πεδίου των αστικών αξιώσεων.

Για το Β' Κεφάλαιο του νομοσχέδιου που αφορά την συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, ο κ. Μπούγας είπε ότι αυτό το πλαίσιο που θεσπίζεται κινείται σε τέσσερις άξονες. Προβλέπει την δυνατότητα υποκατάστασης της διοίκησης από τον δικαστή. Την πρόβλεψη δυνατότητας επαναλαμβανόμενης κύρωσης έως ότου η διοίκηση συμμορφωθεί, κάτι το οποίο για πρώτη φορά προβλέπεται στο ελληνικό Δίκαιο. Την ενίσχυση του πλαισίου ευθύνης, πειθαρχικής, ποινικής, αλλά και αστικής, των αρμοδίων υπαλλήλων, που έχουν υποχρέωση ως όργανα του ελληνικού Δημοσίου να συμμορφωθούν προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Την πρόβλεψη της δυνατότητας του Ακυρωτικού Δικαστή, του Συμβουλίου της Επικρατείας, να διατάξει με την απόφασή του, τη διοίκηση, να λάβει κατάλληλα μέτρα και να προβεί σε ενέργειες προς την συμμόρφωση.

Στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης για τους όρους που εισάγονται στο δικαίωμα προσφυγής σε αναίρεση, ο υφυπουργός είπε πως σε καμία χώρα δεν παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα Ανώτατα Δικαστήρια. Παντού υπάρχουν περιορισμοί και φίλτρα για να μην κατακλύζονται τα Ανώτατα Δικαστήρια από ήσσονος σημασίας υποθέσεις. Επισήμανε πως το όριο του ποσού των 20.000 ευρώ που τίθενται, υπόκεινται σε μία σειρά από εξαιρέσεις και ασφαλιστικές δικλείδες. Το φίλτρο που τίθεται είναι το ηπιότερο, σε σχέση με αυτά που υπάρχουν ήδη, στα Δίκαια των ευρωπαϊκών κρατών.

Για τις διατάξεις που αφορούν τους συμβολαιογράφους, ο κ. Μπούγας είπε ότι η διάταξη την οποία εισηγούμεθα έχει τεθεί υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων. Την δυνατότητα δημοσίευσης των διαθηκών δεν την αναθέσαμε σε αυτούς επειδή το αποφασίσαμε μονομερώς, αλλά επειδή μας ζητήθηκε από τους ίδιους και μας διαβεβαίωσαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σ' αυτό το πολύ σοβαρό καθήκον. Ξαφνικά όμως, μία ισχνή πλειοψηφία, περίπου το 7% των εγγεγραμμένων μελών του συμβολαιογραφικού συλλόγου, μπλόκαρε τη δημοσίευση των διαθηκών, υποστηρίζοντας πως οι εγγυήσεις και οι διασφαλίσεις δεν είναι επαρκείς γι' αυτούς. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι με προηγούμενο νομοθέτημα για πράξεις που αφορούν δημοσίευση διαθηκών, απαλλάξουμε τους συμβολαιογράφους από ελαφρά αμέλεια. Δεν είναι δυνατόν όμως, να απαλλαγούν και από βαριά αμέλεια ή δόλο, όπως είπε.

Η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου έχει οριστεί να γίνει αύριο στην ολομέλεια.