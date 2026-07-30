Eurobank: Καθαρά κέρδη 738 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο, ισχυρή οργανική ανάπτυξη

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,1% σε 1,348 δισ. ευρώ.

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το α' εξάμηνο του 2026, με τη διοίκηση να αναμένει διψήφιο ποσοστό ανόδου στα κέρδη ανά μετοχή το 2026.

Αναλυτικά, στα οικονομικά μεγέθη:

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 776 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε 738 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 16,6% αντίστοιχα.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,1% σε 1,348 δισ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 202 μονάδες βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2026, έναντι 252 μονάδων βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,5% και ανήλθαν σε €414εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις Χορηγήσεις Δανείων, την Διαχείριση Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες και αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €1.762εκ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,0% σε ετήσια βάση σε €1.810εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €662εκ, με τον δείκτη κόστους – συνολικών εσόδων να διαμορφώνεται σε 36,6% το Α΄ Εξάμηνο 2026.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €1,100εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,6% σε €1.148εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,9% σε €148εκ. και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,0% σε €952εκ.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε €361εκ. και συνεισέφεραν 46,5% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €231εκ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €119εκ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,5% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3%1 και 15,4%3 αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,57 στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 8,0%.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €112,9δις στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €66,0δις στην Ελλάδα, €29,3δις στην Κύπρο και €14,6δις στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,7δις το Α΄ Εξάμηνο 2026, εκ. των οποίων €1,4δις στην Ελλάδα και €1,3δις στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €58,1δις στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €38,1δις στην Ελλάδα, €9,2δις στην Κύπρο και €9,8δις στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €36,3δις, τα στεγαστικά σε €13,0δις και τα καταναλωτικά σε €5,1δις.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €86,4δις στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά €2,9δις1 το Α΄ Εξάμηνο 2026), εκ των οποίων €48,1δις στην Ελλάδα, €24,1δις στην Κύπρο και €11,6δις στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν σε €11,0δις στις 30 Ιουνίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,2% και ανήλθε σε €14,9δις στις 30 Ιουνίου 2026.

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη στη δεξιά στήλη «σχετικά αρχεία».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας ανέφερε τα εξής;

«Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά €1,6 δις το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά €2,5 δις σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%. »

