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Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές της στο Ρέθυμνο

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Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές της στο Ρέθυμνο
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Δωρεάν χρόνο ομιλίας και δεδομένα (data) παρέχει η Vodafone σε όλους τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές, στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Δωρεάν χρόνο ομιλίας και δεδομένα (data) παρέχει η Vodafone σε όλους τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές, στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Οι συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής, που βρίσκονται στις περιοχές: Κρύα Βρύση, Νέα Κρύα Βρύση, Ορνέ, Αγία Γαλήνη, Μέλαμπες, Σακτούρια, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, Ακούμια, Αγία Παρασκευή, Κεραμές, Αγαλιανός, θα έχουν στη διάθεσή τους, από 30 Ιουλίου έως και 14 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν:

• 1.500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά
• 20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες στις περιοχές αυτές μέχρι και 20 Αυγούστου 2026.

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tags:
Vodafone
Κρήτη
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