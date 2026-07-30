Πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο: Μάχη σε Πάρο και Άνδρο - Μπαράζ εκκενώσεων

Σε κόκκινο συναγερμό η Ελλάδα - Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές.

Τελευταία ενημέρωση 17:00

Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η μάχη με τη μεγάλη φονική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με τους ανέμους να είναι ιδιαίτερα δυνατοί καθιστώντας δύσκολη τη δράση των εναέριων μέσων. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πάρο και Μυτιλήνη, την ώρα που ξεσπάνε μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ χθες τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, δύο στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης και ένας στο Γύθειο.

Πύρινη κόλαση στο Ρέθυμνο

Οι θυελλώδεις ριπές αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο Ρέθυμνο, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες και δυσχεραίνοντας τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Το μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχουν εμφανείς φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Χαρακτηριστικό της έντασης της πυρκαγιάς είναι ότι έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, παρότι η ελιά θεωρείται ανθεκτική στη φωτιά. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, συνέβαλαν στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των φλογών. Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της κατάσβεσης να παραμένει στις επίγειες δυνάμεις.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση, σημειώνοντας ότι, παρότι η νότια πλευρά του Ρεθύμνου έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν μεγάλες πυρκαγιές, η συγκεκριμένη φωτιά ξεχωρίζει για την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσής της. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς η προτεραιότητα παραμένει η αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου και η προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι πρόκειται για το πιο ενεργό μέτωπο, όπου επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομάντος, 53 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το μέτωπο που απασχολεί περισσότερο βρίσκεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Τα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων παραμένουν δύσκολα διαχειρίσιμα. Στη Σητεία, η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους.

Την ίδια ώρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 125 χλμ/ώρα και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 χλμ/ώρα. Επιπλέον, πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 χλμ/ώρα σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

Σε δύο μέτωπα η φωτιά στην Πάρο

Ειδικότερα, μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το μεσημέρι την Πάρο που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο νησί. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τρυπητή και έχει κατεύθυνση προς το Άσπρο Χωριό. Μάλιστα στις 14:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα από Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό.

Στις 14:52 εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι με κατεύθυνση προς Αλυκή. Λίγο μετά τις 15:00 ξέσπασε και νέο μέτωπο στην περιοχή Δαμάλια κοντά στη φωτιά της Τρυπητής με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να δίνουν μάχη σε δύο μέτωπα προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά καθώς οι φλόγες πλησιάζουν σε σπίτια.

Το τρίτο 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Αγκαιριά Πάρου καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτήν και να κατευθυνθούν προς Αλυκή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ενώ υπάρχουν διάσπαρτες οικίες και οι πυροσβέστες προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε αποθήκες που υπάρχουν κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί και δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να διαχειριστούν την απομάκρυνση των κατοίκων. Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί ακόμη τέσσερα μηνύματα από το 112.

112 και στην Άνδρο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Επιπλέον νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτήν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου-Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί. Μάλιστα στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Υπενθυμίζεται πως και σήμερα η ευρύτερη περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στο νησί ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τι την προκάλεσε.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.