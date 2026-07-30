Σούκουλη: Επιλογή μας η ανάληψη της ευθύνης για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης

«Για την κυβέρνησή μας, η εγκατάλειψη και η ακινησία δεν αποτελούν πολιτική επιλογή» τόνισε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Για την κυβέρνησή μας, η εγκατάλειψη και η ακινησία δεν αποτελούν πολιτική επιλογή. Επιλογή μας είναι η ανάληψη της ευθύνης για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή είναι η αποστολή μας» τόνισε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, το οποίο περιλαμβάνει και διατάξεις πολεοδόμησης για την ανάδειξη και αναβίωση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών.

Αναφορικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης Εγκαταλελειμμένων ή Φθινόντων Οικισμών «θα ήθελα να τονίσω το πραγματικό δίλημμα πάνω στο οποίο καλούμαστε να νομοθετήσουμε: Από τη μία πλευρά βρίσκεται η εγκατάλειψη, η ακινησία και η ερήμωση που προτείνει η αντιπολίτευση. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η αναζωογόνηση των οικισμών, με σχέδιο και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τα ιδιαίτερα ιστορικά, γεωγραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Με σεβασμό στο ανθρώπινο μέτρο. Αυτή είναι η δική μας επιλογή» είπε χαρακτηριστικά η κα Σούκουλη-Βιλιάλη.

Για την κυβέρνηση, είπε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «η εγκατάλειψη και η ακινησία δεν αποτελούν πολιτικές προστασίας. Αποτελούν πολιτικές παραίτησης. Αποτελούν παραίτηση από την δυνατότητα αξιοποίησης των τεράστιων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και παραίτηση από την ευθύνη να δώσουμε ζωή σε τόπους που σήμερα μαραζώνουν. Και το πράττουμε με αυστηρές διαδικασίες και πολλαπλές ασφαλιστικές δικλείδες».

Όπως σημείωσε, «οι νέες ρυθμίσεις δεν θεσπίζουν γενικευμένο δικαίωμα δημιουργίας νέων οικισμών στην εκτός σχεδίου περιοχή, ούτε καταργούν το ισχύον σύστημα χωρικού και περιβαλλοντολογικού ελέγχου:

Το Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης εγκρίνεται αποκλειστικά με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και πλήρους πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και τεχνικής αξιολόγησης, όπως διαχρονικά απαιτεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για σοβαρές χωρικές μεταβολές. Αποκλείονται ρητά δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλοί, παραλίες, γη υψηλής παραγωγικότητας και κάθε προστατευόμενη περιοχή όπου απαγορεύεται η δόμηση. Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας αλλά και η γνώμη από τους ΟΤΑ ά βαθμού».

Κλείνοντας, η Μαριλένα Σούκουλη επανέλαβε ότι για την κυβέρνηση «η εγκατάλειψη δεν αποτελεί επιλογή. Όπως δεν αποτελεί επιλογή η ασύδοτη ανάπτυξη. Η δική μας πολιτική υπηρετεί έναν και μόνο στρατηγικό στόχο, την οργάνωση του χώρου με κανόνες, σχέδιο και απόλυτο σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. Εξαιρέσεις δεν θα υπάρξουν για κανέναν.

Γιατί αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό επιτάσσει ο σεβασμός στο περιβάλλον. Αυτό επιτάσσει ο σεβασμός στην ιστορία κάθε τόπου. Και, πάνω απ' όλα, αυτό επιτάσσει ο σεβασμός απέναντι στις επόμενες γενιές της πατρίδας μας. Αυτή είναι η εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και αυτό πράττουμε με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ».