Στα 58,7 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Alter Ego Media μετά την ΑΜΚ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 58.719.102 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

Η Alter Ego Media ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος και την πιστοποίηση της μερικής καταβολής της, το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον σε 58.719.102 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 58.719.102 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.