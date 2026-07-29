Wall Street: Απώλειες με φόντο τη νέα εντάση στο Ιράν, το ράλι πετρελαίου και την Fed

Υποχωρούν οι μετοχές μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα εναντίον του Ιράν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία.

Υποχωρούν οι μετοχές στην Wall Street την Τετάρτη μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα εναντίον του Ιράν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, εξέλιξη που γκρεμίζει για μία ακόμη φορά τις πρόσφατες προσπάθειες για παύση των συγκρούσεων.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν δυναμικά. «Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν» υπογράμμισε. «Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν θα γίνουν σε απάντηση σε πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία» επεσήμανε. Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν στην Ιορδανία, στην πρώτη άμεση περιφερειακή επίθεσή του από την προσωρινή εκεχειρία Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η δήλωση Τραμπ είχε άμεσο αντίκτυπο στην ενέργεια, καθώς νέο ράλι καταγράφει το πετρέλαιο, με το Brent και το WTI να ενισχύονται στα επίπεδα του 6,5%.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 1% ή 529,93 μονάδες και διαμορφώνεται στις 52.217 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,46% και διαπραγματεύεται στις 7.393 μονάδες. Σε κόκκινο έδαφος κινείται και ο Nasdaq, καθώς υποχωρεί 0,66% στα επίπεδα των 24.709 μονάδων.

Η αδυναμία στις μετοχές τσιπ, συμπεριλαμβανομένης μιας ακόμη απότομης πτώσης του δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας την Τετάρτη (-6%) καθώς οι επενδυτές ξεφορτώθηκαν μετοχές τσιπ όπως της Samsung, έχει περιορίσει τις συναλλαγές στις αγορές μετοχών, δήλωσε ο Geoff Yu, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς EMEA στην BNY.

Ειδικότερα, απώλειες άνω του 1 τρισ. δολαρίων έχουν σημειώσει αυτή την εβδομάδα οι μετοχές των πιο πολύτιμων εταιρειών τσιπ καθώς η ανησυχία των επενδυτών επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κλάδο. Πρωταγωνίστρια του selloff είναι η Nvidia που έχει δει να γίνονται «καπνός» 238 δισ. δολάρια από το κλείσιμο της Παρασκευής. Επιπλέον, οι SK Hynix, Samsung και Micron, που δραστηριοποιούνται στα τσιπ μνήμης έχασαν 176 δισ., 173 δισ. και 113 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Η κεφαλαιοποίηση της AMD έχει υποχωρήσει κατά 110 δισ. δολάρια ενώ της TSMC κατά 119 δισ. δολάρια.

Τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου της SK Hynix αυξήθηκαν κατά 557% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς την Τρίτη. Αυτό ήταν μικρότερο από τις προβλέψεις της Wall Street, προκαλώντας ανησυχίες ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιβραδύνεται. H μετοχή στην Κορέα «βούτηξε» σχεδόν 10%, ενώ στην Wall Street υποχωρεί πολύ πιο ήπια, 0,13%

Μετά το κλείσιμο της Wall Street, η αγορά αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα τριμηνιαία αποτελέσματα των "Magnificent Seven", Microsoft και Meta, τα οποία θα αποτελέσουν καταλύτη για την προοπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικα μετά τις προβλέψεις κεφαλαιουχικών δαπανών που ανακοίνωσε η Alphabet την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες τρόμαξαν τις αγορές, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τη βιωσιμότητα του “AI boom‘‘.

Όσο αφορά την απόφαση της Fed, οι αγορές προεξοφλούν υπερβολικά την «σύσφιξη» της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ, ιδρυτή και πρόεδρο της Rosenberg Research & Associates.

«Λυπάμαι, αλλά είδα το ίδιο πράγμα να συμβαίνει το 1995, το 1997, το 2002, το 2008, το 2011, το 2015 και το 2018», δήλωσε σε σημείωμά του την Τετάρτη, επισημαίνοντας την πιθανότητα σχεδόν 30% για αύξηση των επιτοκίων από την Fed το απόγευμα της Τετάρτης και σχεδόν 80% πιθανότητες για αύξηση του επιτοκίου τον Σεπτέμβριο.