Κρατικές ενισχύσεις (de minimis) ύψους 24,6 εκατ. ευρώ για ρυζοπαραγωγούς

Κρατικές ενισχύσεις «ήσσονος σημασίας», συνολικού ύψους έως 24.648.751 ευρώ, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Κρατικές ενισχύσεις «ήσσονος σημασίας», συνολικού ύψους έως 24.648.751 ευρώ, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με στόχο τη στήριξη παραγωγών οι οποίοι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς συνθήκες παραγωγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι ενισχύσεις αφορούν τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων: τους παραγωγούς ρυζιού σε όλη τη χώρα, παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και δεν είχαν αποζημιωθεί, καθώς και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψυδρία του 2025.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ η κυβέρνηση αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, ότι είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις της για στήριξη του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε ότι «ενισχύει την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα και παρέχει ουσιαστική στήριξη στους παραγωγούς που επηρεάστηκαν από έκτακτες και δυσμενείς συνθήκες».

Δικαιούχοι της ενίσχυσης για το ρύζι είναι οι γεωργοί σε όλη την επικράτεια που διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας και υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών του 2025.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021, με απώλεια παραγωγής άνω του 30%, αλλά δεν είχαν αποζημιωθεί.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται παραγωγοί από τις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, λεπτοκαρυές, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

Το ποσό της ενίσχυσης θα υπολογίζεται βάσει ειδικού τύπου, στον οποίο λαμβάνονται υπόψη η έκταση, το προβλεπόμενο ποσό ανά στρέμμα και το ποσοστό της ζημιάς.

Ενδεικτικά, η ΚΥΑ προβλέπει ποσά 800 ευρώ ανά στρέμμα για τα κεράσια, 710 ευρώ για τα μήλα, 900 ευρώ για τις φράουλες και 1.088 ευρώ ανά στρέμμα για τα μύρτιλα.

Η τρίτη κατηγορία αφορά γεωργούς με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Λαψίστας, που επλήγησαν από τη λειψυδρία του 2025.

Τα ποσά καθορίζονται ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια. Ενδεικτικά, προβλέπονται 512 ευρώ ανά στρέμμα για οινοποιήσιμα αμπέλια, 1.512 ευρώ για μήλα και 1.612 ευρώ ανά στρέμμα για κεράσια.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%.

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση μέσα σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, με την πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη από τις 6 έως και τις 18 Αυγούστου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν δηλωμένο και επικαιροποιημένο τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Τέλος, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι συμψηφισμοί με τυχόν βεβαιωμένες φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές και η καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ