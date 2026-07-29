Wyndham: Ισχυρό πρώτο εξάμηνο με 25 νέες συμφωνίες ξενοδοχείων και 13 νέα ανοίγματα

Η Wyndham λειτουργεί πλέον περισσότερα από 750 ξενοδοχεία στην περιοχή EMEA, με περισσότερα από 99.000 δωμάτια.

Η ταξιδιωτική ζήτηση συνεχίζει να εξελίσσεται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική (EMEA) και η Wyndham Hotels & Resorts επιταχύνει τη στρατηγική επέκτασή της στην περιοχή, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια που βασίζονται στις εμπειρίες, αναδυόμενους προορισμούς και διεθνώς αναγνωρισμένα ξενοδοχειακά brands.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Wyndham EMEA υπέγραψε συμφωνίες για 25 ξενοδοχεία και άνοιξε 13 ξενοδοχεία στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία της σε ορισμένες από τις πιο δυναμικές ταξιδιωτικές αγορές. Η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε από τη συνεχιζόμενη δυναμική στην Τουρκία, την ταχεία επέκταση στην Ινδία και την αύξηση των επενδύσεων σε αναδυόμενους προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS), όπου η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του τουρισμού και το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον εξακολουθούν να δημιουργούν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Η Wyndham λειτουργεί πλέον περισσότερα από 750 ξενοδοχεία στην περιοχή EMEA, με περισσότερα από 99.000 δωμάτια, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής ως βασικής κινητήριας δύναμης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε ολόκληρη την EMEA, οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο προορισμούς πέρα από τις παραδοσιακές πόλεις - πύλες εισόδου, επιλέγοντας αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, ταξίδια αναψυχής με επίκεντρο τον προορισμό και αγορές που έως σήμερα παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες. Την ίδια στιγμή, τα ταξίδια στο εσωτερικό των χωρών παραμένουν ανθεκτικά, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στις τουριστικές οικονομίες και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αναζητούν όλο και περισσότερο διεθνώς αναγνωρισμένα brands, τα οποία μπορούν να προσφέρουν τεχνολογία, δυνατότητες διανομής και λειτουργική τεχνογνωσία.

Οι τάσεις αυτές εξακολουθούν να στηρίζουν τη στρατηγική της Wyndham στην περιοχή, με την εταιρεία να αξιοποιεί τη δύναμη του χαρτοφυλακίου των 25 εμπορικών σημάτων της για να επεκτείνεται σε αναπτυσσόμενα ξενοδοχεία μεσαίας, ανώτερης κατηγορίας και σε αναπτύξεις μικτής χρήσης, διασφαλίζοντας ότι τα κατάλληλα εμπορικά σήματα εισάγονται στις κατάλληλες αγορές, την κατάλληλη στιγμή.

Ο Δημήτρης Μανίκης, πρόεδρος ΕΜΕΑ, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής: «Η περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, παραμένει μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές στον παγκόσμιο ξενοδοχειακό κλάδο. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι η ανάπτυξη προέρχεται από ένα φάσμα αγορών και κατηγοριών το οποίο είναι ευρύτερο από ποτέ, από καθιερωμένους προορισμούς όπως η Τουρκία έως τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ινδίας και της Κεντρικής Ασίας. Οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο νέους προορισμούς και τοπικές εμπειρίες, ενώ η ζήτηση για τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης παραμένει ισχυρή. Ο ταξιδιωτικός χάρτης δεν μετατοπίζεται, αλλά διευρύνεται, με τους επισκέπτες να συνδυάζουν όλο και περισσότερο καθιερωμένους προορισμούς με λιγότερο γνωστές πόλεις και αναδυόμενες αγορές, οι οποίες προσφέρουν αυθεντικότητα και ισχυρότερη σύνδεση με τον τοπικό πολιτισμό. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αναζητούν συνεργάτες που μπορούν να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τη ζήτηση και να κινηθούν αποτελεσματικά σε μια αγορά που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη την περιοχή, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία σε αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς, είτε για επέκταση σε λιγότερο γνωστές πόλεις, είτε για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για κατοικίες υπό διεθνές ξενοδοχειακό εμπορικό σήμα. Η δυναμική που καταγράψαμε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αντανακλά την ισχύ αυτών των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς. Παράλληλα, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι ορισμένες από τις πιο συναρπαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό κλάδο κατά τα επόμενα χρόνια, θα προέλθουν από αγορές οι οποίες, μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ότι βρίσκονταν εκτός του παραδοσιακού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος».

Σημειώνεται ότι η Wyndham έχει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με 15 ξενοδοχεία σε καθιερωμένους και ανερχόμενους προορισμούς, καθώς και με ένα ξενοδοχείο στην Κύπρο.