Νέα πολυετή υψηλά στο Χρηματιστήριο με stock picking

Διυλιστήρια, Εθνική και Jumbo συνέβαλαν στην άνοδο του Γενικού Δείκτη. Ανάκαμψη για ΔΕΗ. Απότομη προσγείωση στις δημοπρασίες για Πειραιώς.

Υψηλότερα μέσω stock picking κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από τα αποτελέσματα της Πειραιώς, ενώ έπονται την Πέμπτη, Eurobank, Εθνική και Optima.

Όπως αναφέρει το insider.gr υψηλότερα έναντι, όχι μόνο το consensus των αναλυτών, αλλά και των πλέον αισιόδοξων εκτιμήσεων, κινήθηκε η Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε επίπεδο κερδοφορίας, επιτοκιακών εσόδων και προμηθειών, προχωρώντας έτσι σε αναβάθμιση των στόχων στα δύο τελευταία πεδία.

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 336 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης του consensus για 303 εκατ. και του υψηλού ορίου για 333 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,47 ευρώ, στο εξάμηνο, με την τράπεζα να βρίσκεται πλέον σε τροχιά υπέρβασης της καθοδήγησης για περίπου 0,9 ευρώ ανά μετοχή φέτος. Έτσι, παρότι τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου «φωνάζουν» για υπέρβαση στόχου, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 16,7%, στο δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το 15% περίπου για φέτος (εκτίμηση αναλυτών για 15,3% στο τρίμηνο), η διοίκηση κινήθηκε συντηρητικά.

Από την άλλη, «ετοιμοπόλεμος» απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό εμφανίζεται ο ΟΤΕ, διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις του για το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ παράλληλα προχωρά τον εμπορικό του μετασχηματισμό και επιταχύνει το άνοιγμά του στις υπηρεσίες ICT και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το παραπάνω μήνυμα εξέπεμψε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε προ ολίγου και ακολούθησε της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Ευρύτερα, τα βλεμματα των επενδυτών παγκοσμίως, στρέφονται στη Fed. Οι αναλυτές συγκλίνουν προς πάγωμα των επιτοκίων, αναμένοντας κυρίως το στίγμα και τη στάση του Κέβιν Γουόρς για το πως θα κινηθεί η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου τους επόμενους μήνες.

Αν και υπάρχουν φωνές, όπως ενός εκ των ισχυρότερων hedge funds, της Citadel, που κάνουν λόγο για αύξηση επιτοκίων, ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε αισθητά τον περασμένο μήνα, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και πετρελαίου. Βέβαια, η Fed υπό τα ηνία του Γουόρς φαίνεται να βάζει πλώρη για νέα καθοδήγηση, απεξάρτηση από την πορεία των αγορών και επιστροφή στις βασικές αρχές της νομισματικής πολιτικής.

Η μεταβλητότητα χτυπάει κόκκινο φυσικά στις αγορές επηρεάζοντας και το ΧΑ. Η Wall Street βρίσκεται στο κόκκινο αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed, ενώ πωλήσεις πυροδοτεί και η δήλωση Τραμπ για νέα ισχυρά χτυπήματα στο Ιράν, που οδηγούν το πετρέλαιο σε νέο ράλι. Στο ΧΑ, η Πειραιώς από κέρδη κοντά στο 2% έκλεισε στις δημοπρασίες με οριακή άνοδο, με την ΕΤΕ επίσης να περιορίζει τα κέρδη της στο 1,21% και στα 16,36 ευρώ, έχοντας δει μέχρι και τα 16,56 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,75% με τους αγοραστές να προχωρούν σε δυναμικό μπάσιμο σε ΜΟΗ και ΕΛΠΕ που ενισχύθηκαν κατά 4,58% και 2,89% αντίστοιχα. Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,72% και ο τραπεζικός περιόρισε αισθητά τα κέρδη του στο 0,32% από κοντά 1%, στις 2.937,64 μονάδες.

Στις τράπεζες η ΕΤΕ έγραψε νέα υψηλά κλείνοντας στα 16,36 ευρώ, με την Πειραιώς στο 0,25% και τα 9,764 ευρώ. Ελαφρώς υψηλότερα η Eurobank στα 4,408 ευρώ, με την Alpha στο 0,31%. Απώλειες 1,47% για την Κύπρου στα 10,03 ευρώ, αλλά και για την Optima στο 1,35% και τα 10,26 ευρώ.

Κέρδη 1,29% για ΔΕΗ, 0,9% για Metlen και κοντά στο 1% για Viohalco, Cenergy. Με το πόδι στo γκαζι η Jumbo με κέρδη 2,79%. Ήπιες απώλειες 0,40% για ΟΤΕ και 0,09% για ΓΕΚ.