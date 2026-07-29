Reuters: Ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να διατάξει τα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή να παραδώσουν τα κινητά τους

Νέα διάσταση ενδέχεται να πάρει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ο αμερικανικός στρατός να διατάξει τους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή να παραδώσουν τα κίνητά τους, όπως αναφέρει κατά αποκλειστικότητα το Reuters.

Νέα διάσταση ενδέχεται να πάρει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ο αμερικανικός στρατός να διατάξει τους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή να παραδώσουν τα κίνητά τους, όπως αναφέρει κατά αποκλειστικότητα το Reuters.

Συγκεκριμένα, ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή προειδοποίησε τα στρατεύματα ότι τα βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν το Ιράν να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις, με πηγές να δηλώνουν στο Reuters ότι ορισμένοι από τους στρατιώτες ενδέχεται να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους.

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Πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα, καθώς πολλοί από τις χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στην περιοχή, εξακολουθούν να βασίζονται σε τηλέφωνα για να στέλνουν μηνύματα στους αγαπημένους τους και να τους διαβεβαιώνουν ότι είναι καλά.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σε χθεσινή επιστολή του, αντίγραφο της οποίας αποκτήθηκε από το Reuters, ανέφερε ότι το Ιράν επωφελείται από το γεγονός ότι μπορεί να δει εάν οι επιθέσεις τους ήταν επιτυχής ή όχι σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, αναζητώντας ειδησεογραφικά ρεπορτάζ ή διαδικτυακές αναρτήσεις δημοσιογράφων που βασίζονται σε «αντιδράσεις, φωτογραφίες και πλάνα από τα κινητά τηλέφωνα των στρατευμάτων μας».

Κάλεσε τα στρατεύματα να «διπλασιάσουν την εστίασή τους στην επιχειρησιακή ασφάλεια», χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα βήματα για να πραγματοποιηθεί αυτό στην επιστολή του.

Η προειδοποίηση του Κούπερ, υπογράμμισε τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της ειδησεογραφικής κάλυψης του πολέμου σε πραγματικό χρόνο, που συχνά χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες και μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο, και της επιθυμίας του αμερικανικού στρατού να περιορίσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει το Ιράν καθώς προσπαθεί να πλήξει τα αμερικανικά στρατεύματα.

Στην Ιορδανία, η οποία υπήρξε συχνός στόχος ιρανικών επιθέσεων, ορισμένα στρατεύματα ενημερώθηκαν ότι τα τηλέφωνά τους θα κατασχεθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση εξετάζεται στην περιοχή λόγω ανησυχιών για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αλλά δεν παρουσίασε την κατάσχεση ως βέβαιη.

«Το μήνυμα αποτελεί μια γενική υπενθύμιση στα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας για τη σημασία της διατήρησης της επιχειρησιακής ασφάλειας. Αυτή είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες που έχει χρησιμοποιήσει ο Ναύαρχος Κούπερ για να μεταφέρει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες» τόνισε σε σχόλιό του ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Λοχαγός Τίμοθι Χόκινς.

Τρέχοντας στα καταφύγια

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο αυτόν τον μήνα, ένας Αμερικανός στρατιωτικός κατέγραψε ένα βίντεο καθώς στρατιώτες έτρεχαν για καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας θανατηφόρας ιρανικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου.

Ο Κούπερ φάνηκε να αναφέρεται στο βίντεο στην επιστολή του, λέγοντας ότι είχε καταγραφεί με έξυπνα γυαλιά Meta με ενσωματωμένη κάμερα.

«Βίντεο που καταγράφηκε από τα γυαλιά Meta ενός στρατιωτικού δημοσιεύτηκε στο Instagram και δείχνει πού και πώς το άτομο είχε τρέξει σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας ιρανικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», έγραψε ο Κούπερ.

Το Ιράν κανονικά θα δυσκολευόταν να προσδιορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία των επιθέσεών του, αν δεν υπήρχαν τέτοιες αναφορές, τόνισε, χάρη στο ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα του αμερικανικού στρατού ή σε άλλες τακτικές που χρησιμοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες.

«Το Ιράν γνωρίζει ότι τα όπλα πυροδοτήθηκαν. Ωστόσο, οι δυνάμεις του δεν γνωρίζουν αν αστόχησαν κατά 50 μέτρα, χτύπησαν έναν άδειο διάδρομο ή χτύπησαν με επιτυχία μια πολυσύχναστη εγκατάσταση», έγραψε.

«Λεπτομερείς λίστες, περιγραφές και αναλύσεις για το τι χτυπήθηκε, που δημοσιεύονται ανοιχτά από ειδησεογραφικά πρακτορεία, ουσιαστικά πραγματοποεί την Εκτίμηση Ζημιών Μάχης για το Ιράν, δωρεάν», δήλωσε ο Κούπερ.

Περίπου 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση με το Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και περισσότεροι από 600 έχουν τραυματιστεί στις μάχες, θύματα που έχουν εντείνει τις ανησυχίες των Αμερικανών για έναν πόλεμο που υποστηρίζει μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς.

Στρατός, κινητά και κανόνες

Οι κανόνες που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τα στρατεύματα που επιχειρούν μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, λένε αξιωματούχοι. Πολλά στρατεύματα πρέπει να τα κλειδώνουν ενώ επίσης μπορεί να απαγορευτούν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες αποστολές από δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η πιθανή κατάσχεση τηλεφώνων έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα μέλη οικογενειών, η οποία έχει ήδη οξυνθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς διαβάζουν ιρανικούς ισχυρισμούς για θανατηφόρες επιθέσεις σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ορισμένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές, όπως οι εφαρμογές γυμναστικής, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αντιπάλους για να βοηθήσουν στη στόχευση των αντιπάλων λόγω δεδομένων τοποθεσίας.

Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέχθηκαν από smartphones ή άλλες συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση ή την επιτήρηση των αμερικανικών δυνάμεων.