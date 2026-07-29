Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Ο Τόρστεν Φράι εξελέγη επικεφαλής της ΚΟ CDU/CSU με 91,9%

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Ο Τόρστεν Φράι εξελέγη επικεφαλής της ΚΟ CDU/CSU με 91,9%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Τόρστεν Φράι, μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας, εξελέγη πριν από λίγο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στην Bundestag.

Ο Τόρστεν Φράι, μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας, εξελέγη πριν από λίγο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στην Bundestag.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής, έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), ο κ. Φράι ψηφίστηκε από τους 170 εκ των 185 παρόντων συναδέλφων του και έλαβε το 91,9% των ψήφων των συναδέλφων του και θα διαδεχθεί τον Γενς Σπαν, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες υπό το βάρος των αντιδράσεων για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, διαδικασία η οποία στη Γερμανία απαγορεύεται.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το δίλημμα που έθεσε ο Μητσοτάκης - Ποιος δεν «βάζει μυαλό» - Τα γενέθλια του Τσίπρα

Γιατί κάθε Απρίλιο σημειώνεται boom προσλήψεων - Ποιοι κλάδοι «είδαν» αυξήσεις μισθών

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα και οι μικρές επιχειρήσεις - Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

tags:
Γερμανία
CDU
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider