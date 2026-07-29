Άλμα 6,5% για το πετρέλαιο μετά την απειλή Τραμπ

Το Brent ενισχύεται 6,6% στα 89,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 6,4%, στα 84,31 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 16:07

Ισχυρή άνοδο καταγράφει το πετρέλαιο, μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί με δυναμική απάντηση.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύονται 6,6% στα 89,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 6,4%, στα 84,31 δολάρια το βαρέλι.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν δυναμικά. «Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα ακολουθήσει τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.

«Δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, σε αιφνιδιαστική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Παράλληλα, αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν «πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης όπλων τρομοκρατικών οργανώσεων» στο ανατολικό Ιράκ την Τρίτη (ώρα ΗΠΑ), ως αντίποινα για περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones που εξαπολύθηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες από «τρομοκρατικές οργανώσεις που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Παράλληλα, το UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε «ύποπτη δραστηριότητα» στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, η υπηρεσία γνωστοποίησε ότι ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου άκουσε έκρηξη ενώ διέπλεε το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Η σχετική προειδοποίηση εκδόθηκε την Τρίτη, ενώ το περιστατικό είχε σημειωθεί τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Πιθανές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και λιμενικές υποδομές θα μπορούσαν να διαταράξουν τον εφοδιασμό σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε στο CNBC ο Bjorn Vang Jensen, Executive Industry Advisor της Xeneta.

Σύμφωνα με την Kitco, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιταχύνθηκε περαιτέρω από τον σχετικά πιο «hawkish» τόνο που υιοθέτησε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην πρώτη συνεδρίαση της FOMC υπό την ηγεσία του, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια, η οποία αναμένεται σήμερα.