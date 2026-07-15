Wall Street: Ανοδικά με ώθηση από Big Tech και πληθωρισμό

Στο ταμπλό, η μετοχή της Tesla αναρριχάται 0,6%, ενώ οι τίτλοι των Amazon, Apple, Microsoft και Alphabet καταγράφουν άνοδο άνω του 1%.

Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι δείκτες στη Wall Street λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές αλλά και από τα ενθαρρυντικά στοιχεία που δείχνουν πως ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,28% στις 52.653 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,2% στις 7.558 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,29% στις 26.182 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Tesla αναρριχάται 0,6%, ενώ οι τίτλοι των Amazon, Apple, Microsoft και Alphabet καταγράφουν άνοδο άνω του 1%. Η μετοχή της SpaceX σκαρφαλώνει σχεδόν 2%.

Παράλληλα, οριακή άνοδο 0,29% σημειώνει η μετοχή της Morgan Stanley παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε ιστορικό υψηλό εσόδων και κερδοφορίας για το β' τρίμηνο με ώθηση από το equities trading που έκανε άλμα 69%.

Επιπλέον, σε ράλι 16% επιδίδεται η μετοχή της PayPal (προσυνεδριακά άγγιξε και το +20%) μετά το δημοσίευμα του Reuters πως η επιχείρηση επεξεργασίας πληρωμών Stripe και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent προσφέρθηκαν να την εξαγοράσουν για 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα την αποτιμούσε σε πάνω από 53 δισ. δολάρια.

Στα μάκρο της ημέρας, o πληθωρισμός χονδρικής (PPI - producer price index) κατέγραψε απροσδόκητη αποκλιμάκωση τον Ιούνιο στις ΗΠΑ, όπως και ο CPI, καθώς η πτώση του κόστους ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου της ακρίβειας. Ο PPI σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη επιβράδυνση 0,3% για τον μήνα, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones ότι το τελικό κόστος ζήτησης θα παρέμεινε αμετάβλητο, σύμφωνα με το CBΝC.

Παράλληλα, τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, πως ο πληθωρισμός έχει ήδη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα του και αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά τα επόμενα τρίμηνα αναπτέρωσαν τις ελπίδες των επενδυτών για μια πιο ήπια νομισματική πολιτική από τη Fed. «Εκτιμώ ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει περίπου στο 3,25% έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια θα συνεχίσει τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του το 2027, ώστε να φτάσει τον στόχο του 2% το 2028», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε ομιλία του ενώπιον επιχειρηματιών της περιφέρειάς του.

Οι εκτιμήσεις για αύξηση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Ιουλίου βρίσκονται μόλις στο 17% μετά τις τελευταίες εξελίξεις από 42% την Τρίτη, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μια αύξηση των επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, με τους επενδυτές να αποδίδουν πιθανότητα 63% το βασικό επιτόκιο να διαμορφωθεί κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης υψηλότερα μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.