Τουρισμός

Πάντα Βρέχει: Μια δροσερή βόλτα στο μαγικό φαράγγι της Ευρυτανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πάντα Βρέχει: Μια δροσερή βόλτα στο μαγικό φαράγγι της Ευρυτανίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το φαράγγι Πάντα Βρέχει είναι ένα θαύμα της φύσης της Ευρυτανίας. Το θέαμα των νερών που πέφτουν από ψηλά σαν ψιλή βροχή είναι μοναδικό.

Μπορεί τα καλοκαίρια να αναζητάμε αμμουδιές και καταγάλανες θάλασσες για τα μπάνια μας, όμως υπάρχουν πολλές οάσεις δροσιάς και συγκλονιστικά τοπία σε ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας που συνδυάζουν την πανέμορφη φύση με το υδάτινο στοιχείο και προσφέρονται για εναλλακτικές καλοκαιρινές αποδράσεις.

Εάν έχετε πάει στο Καρπενήσι, το πιθανότερο είναι να έχετε ακούσει για το περίφημο «Πάντα Βρέχει». Το φαράγγι αυτό είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ευρυτανίας και ένα από τα πιο όμορφα φυσικά αξιοθέατα της Ελλάδας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Ξεκίνησε η έκπτωση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης - Πότε και πόσο θα φανεί στην αντλία με παραδείγματα

Ποιοι αγοράζουν πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα και σε ποιες τιμές - Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Πώς μπορούν να προσχωρήσουν μικρότερες επιχειρήσεις - Οι προϋποθέσεις

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider