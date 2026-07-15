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Συνεδριάζει την Πέμπτη υπό τον πρωθυπουργό το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής

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Συνεδριάζει την Πέμπτη υπό τον πρωθυπουργό το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής
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Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 12:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής.

Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 12:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής.

Στις 20.15 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Hemant Taneja, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
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