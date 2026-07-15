Νέα επένδυση της Hilton στα Χανιά με το Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Ένα all-year urban resort που επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας στην Κρήτη διαθέτοντας ιδιωτικές πισίνες σε κάθε δωμάτιο και θέα στη θάλασσα.

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουνίου, φέρνοντας τη θρυλική φιλοξενία του brand Hilton Hotels & Resorts στην ιστορική περιοχή των Χανίων και στην πολιτιστικά πλούσια ακτογραμμή της Κρήτης. Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα Χανιά ως διεθνή προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνδυάζοντας επιμελημένες γαστρονομικές εμπειρίες, premium εγκαταστάσεις ευεξίας και ευέλικτους χώρους εκδηλώσεων που δημιουργούν ευκαιρίες για σύνδεση, εορτασμό και έμπνευση.

Ένα Θρυλικό Όνομα Φιλοξενίας Επιστρέφει στην Ελλάδα

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa σηματοδοτεί ένα νέο, καθοριστικό κεφάλαιο για τη φιλοξενία στην Ελλάδα, επανασυστήνοντας το εμβληματικό brand Hilton Hotels & Resorts μέσα από έναν από τους πιο πολιτισμικά ζωντανούς προορισμούς της Μεσογείου. Σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών με τα πόδια από την είσοδο της Παλιάς Πόλης και 20 λεπτών οδικώς από το αεροδρόμιο, το νέο resort τοποθετεί τους επισκέπτες στην καρδιά της περιοχής, με εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο, πανοραμική θέα στο Αιγαίο και εγγύτητα στα σημαντικότερα πολιτιστικά σημεία της πόλης. Το ξενοδοχείο συνδυάζει τη διεθνή κομψότητα με τον αυθεντικό χαρακτήρα της Κρήτης, υποδεχόμενο ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και γνήσια φιλοξενία.

Αναβαθμισμένη Διαμονή

Το urban φιλικό προς τις οικογένειες resort διαθέτει 85 κομψά δωμάτια και σουίτες, σχεδιασμένα με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την αποκλειστικότητα. Κάθε δωμάτιο διαθέτει μπαλκόνι με ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα, ενώ τα περισσότερα δωμάτια προσφέρουν in-room σάουνα και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, δημιουργώντας μια αρμονική σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Εκτός από τα δωμάτια, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την rooftop θερμαινόμενη infinity πισίνα στον τελευταίο όροφο με θέα το Αιγαίο, έναν εντυπωσιακό βοτανικό κήπο με πανοραμική θέα στη θάλασσα και την Παλιά Πόλη, το πλήρως εξοπλισμένο L’Occitane en Provence Spa και χώρο ευεξίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις fitness και προσεκτικά σχεδιασμένους χώρους για χαλάρωση.

Ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, δήλωσε: «Αυτό το συναρπαστικό άνοιγμα σηματοδοτεί την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα και τη συνεχή ανάπτυξή μας στη χώρα, με περισσότερα από 50 ξενοδοχεία πλέον σε λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα brands. Υποδεχόμενο επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αυτό το εξαιρετικό ξενοδοχείο θα προσφέρει μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία διαμονής, μόλις λίγα βήματα από την ιστορική Παλιά Πόλη των Χανίων».

Επιμελημένες Γαστρονομικές Εμπειρίες

Το ξενοδοχείο προσφέρει πληθώρα γαστρονομικών και bar εμπειριών σχεδιασμένων να ικανοποιούν κάθε γευστική προτίμηση.

Το Poème de la Canée-αποτελεί ένα ζωντανό all-day dining προορισμό δύο επιπέδων, στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν από το πρωί έως αργά το βράδυ μεσογειακές γεύσεις, signature cocktails, ζωντανή μουσική και φιλόξενη κοινωνική ατμόσφαιρα.

Με πανοραμική θέα στο Αιγαίο- και προνομιακή θέση πάνω από την πόλη, το εκλεπτυσμένο rooftop Céleste με θερμαινόμενη infinity πισίνα προσφέρει curated πιάτα, bar bites και signature ποτά.

Το Fauchon Café Pâtisserie έρχεται να προσδώσει μια πινελιά παριζιάνικης κομψότητας κάνοντας το ντεμπούτο του στην Ελλάδα, προσφέροντας εκλεκτά γλυκά, αρτοσκευασμάτα, γκουρμέ σάντουιτς, καθώς και την εμβληματική εμπειρία five o’clock tea καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βρίσκεται στο λόμπι του ξενοδοχείου και προσφέρει άμεση πρόσβαση τόσο από τον κεντρικό δρόμο, όσο και από το εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Το γαστρονομικό ταξίδι ολοκληρώνεται με το The C Bar, ένα κομψό lounge bar με θέα στη θάλασσα, με premium αποστάγματα και επιλεγμένα πούρα από την Κούβα και τη Δομινικανή Δημοκρατία, το οποίο προσφέρεται για χαλαρές στιγμές κοινωνικοποίησης και αναβαθμισμένων βραδινών εμπειριών.

Για στιγμές χαλάρωσης, το Little Galaxy προσφέρει έναν υπαίθριο βοτανικό κήπο με κρητικά βότανα, ένα καταπράσινο περιβάλλον με θέα στο ηλιοβασίλεμα, κατάλληλο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις έως 120 άτομα.

Ένα Ήρεμο Καταφύγιο Στην Πόλη

H ευεξία βρίσκεται στο επίκεντρο με το L'Occitane en Provence Spa, ένα διεθνές wellness concept εμπνευσμένο από τη φυσική ομορφιά και τις αισθητηριακές παραδόσεις της Προβηγκίας. Το spa διαθέτει τέσσερις αίθουσες περιποίησης αφιερωμένες σε θεραπείες προσώπου και σώματος, μαζί με χαμάμ, σάουνες, ατμόλουτρα και χώρους χαλάρωσης που έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν αποκατάσταση και ισορροπία.

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν περαιτέρω στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, λουσμένη στο φυσικό φως, ή στην εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα με θέα στη θάλασσα. Το ταξίδι ευεξίας συνεχίζεται στο σύγχρονα εξοπλισμένο γυμναστήριο, όπου προσφέρονται και εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης. Η εμπειρία spa συμπληρώνεται από ένα ειδικά διαμορφωμένο retail area L’Occitane en Provence, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν επιλεγμένες συλλογές περιποίησης προσώπου, σώματος και αρωμάτων, παρατείνοντας την απόλαυση του τελετουργικού ευεξίας και μετά την επίσκεψή τους.

Ο κ. Λάμπρος Τσιλεδάκης, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ομίλου Τσιλεδάκη, δήλωσε: «Το άνοιγμα του Hilton Chania Old Town Resort & Spa σηματοδοτεί μια στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο όραμα. Δημιουργούμε έναν προορισμό που λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, με διεθνείς συνεργασίες και υψηλά standards φιλοξενίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των Χανίων και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνούς ταξιδιώτη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αυθεντικό χαρακτήρα του τόπου».

Προορισμός Για Όλο το Χρόνο

Με σύγχρονες συνεδριακές υποδομές και ευέλικτους χώρους εκδηλώσεων, το ξενοδοχείο μπορεί να φιλοξενήσει γάμους, συνέδρια, corporate meetings, retreats και διεθνείς διοργανώσεις κάθε εποχή του χρόνου. Η κεντρική αίθουσα φιλοξενεί έως 220 άτομα, ενώ το συνεδριακό κέντρο συμπληρώνεται από τρία breakout rooms, έναν φωτεινό pre-function χώρο, καθώς και το Library Lounge για ανεπίσημες συναντήσεις και ιδιωτικές συζητήσεις.

Επίσης, οι επισκέπτες επωφελούνται από το Hilton Honors, το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης της Hilton. Τα μέλη του Hilton Honors που κάνουν κράτηση απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών Hilton έχουν πρόσβαση σε άμεσα προνόμια, συμπεριλαμβανομένου ενός ευέλικτου ρυθμιστικού τρόπου πληρωμής που επιτρέπει στα μέλη να επιλέξουν σχεδόν οποιονδήποτε συνδυασμό πόντων και χρημάτων για να κάνουν κράτηση διαμονής, αποκλειστική έκπτωση μέλους και δωρεάν Wi-Fi. Τα μέλη απολαμβάνουν επίσης δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία που διατίθενται αποκλειστικά μέσω της κορυφαίας στον κλάδο εφαρμογής Hilton Honors για κινητά.