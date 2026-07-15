Τουρισμός: Με το δεξί ξεκίνησε η σεζόν - Οι πρώτες ενδείξεις και οι προοπτικές για τη συνέχεια

Αφίξεις, εισπράξεις, ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις κινούνται ανοδικά, όμως η αγορά παραμένει σε ρυθμούς last minute και η πορεία της μέσης δαπάνης θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν.

Στους μεγάλους κερδισμένους της εφετινής τουριστικής χρονιάς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, συγκαταλέγεται η χώρα μας, με αφίξεις και εισπράξεις να έχουν ενισχυθεί αισθητά και μάλιστα με ρυθμό υψηλότερου έναντι των ανταγωνιστών, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η πορεία του καλοκαιριού βέβαια, μένει να φανεί καθώς σύσσωμη η τουριστική αγορά χαρακτηρίζει τη σεζόν last minute, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τουρίστες διαμένουν λιγότερο στη χώρα ενώ είναι και φειδωλοί ως προς τις δαπάνες.

Θετικό πρόσημο σε αφίξεις και πληρότητες ξενοδοχείων και Airbnb

Τη θετική εικόνα επιβεβαιώνουν όλοι οι επιμέρους δείκτες. Σύμφωνα με το τελευταίο European Tourism Trends & Prospects της European Travel Commission (ETC), η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση διεθνών αφίξεων μεταξύ των βασικών μεσογειακών προορισμών κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, με άνοδο 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η επίδοση αυτή ξεπερνά αισθητά εκείνη της Ιταλίας (+21,1%), της Μάλτας (+16,4%), της Κροατίας (+4,6%), της Ισπανίας (+3,4%) και της Πορτογαλίας (+2,7%), ενώ στον αντίποδα η Τουρκία και η Κύπρος κατέγραψαν υποχώρηση των αφίξεων κατά 2,1% και 17,9% αντίστοιχα. Η ETC αποδίδει την ισχυρή επίδοση της Ελλάδας στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας αλλά και στην αύξηση των οδικών αφίξεων από τις γειτονικές αγορές.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η Ελλάδα εμφάνισε αύξηση 64,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που, σύμφωνα με την ETC, υποδηλώνει υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ισχυρότερη αξία του εισερχόμενου τουρισμού. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία της βρετανικής αγοράς, με τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξάνονται κατά 49,3%, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην αυξημένη αεροπορική χωρητικότητα όσο και στην επιλογή της Ελλάδας ως ασφαλούς μεσογειακού προορισμού.

Αντίστοιχα, ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, ο οποίος τον Μάιο χαρακτηρίστηκε εν πολλοίς υποτονικός από παράγοντες της αγοράς, σημείωσε ελαφρώς υψηλότερες πληρότητες και μονοψήφια αύξηση στις τιμές των δωματίων σε σχέση με πέρυσι. Ανεξάρτητα από τη συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της, η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ανθεκτικούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Ακόμα και στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, η χώρα μας τον Μάιο κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες. Την ώρα που η ζήτηση στην Ευρώπη υποχώρησε κατά 1,1% σε ετήσια βάση, στην ελληνική αγορά αυξήθηκε κατά 2%. Την ίδια στιγμή, η προσφορά καταλυμάτων περιορίστηκε κατά 2,3%, στις 142.633 διαθέσιμες καταχωρίσεις, εξέλιξη που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στην εφαρμογή αυστηρότερων προδιαγραφών λειτουργίας από τα τέλη του 2025. Ο συνδυασμός αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς οδήγησε σε άνοδο της πληρότητας κατά 5,4%, στο 58,1%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή (ADR) ενισχύθηκε κατά 9,1%, στα 135,5 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, αυξανόμενα κατά 15,1% σε ετήσια βάση και διαμορφούμενα στα 78,7 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ακόμα και τα πρώτα δείγματα του Ιουνίου μαρτυρούν άνοδο. Παρότι η άνοδος των αφίξεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έφτασε μόλις το 1,7% τον Ιούνιο, η επιβατική κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφηκε αυξημένη κατά 4,7%.

Οι προοπτικές για τη συνέχεια

Οι προοπτικές για τη συνέχεια χαρακτηρίζονται θετικές με παράγοντες της αγοράς να αναφέρουν ότι παρότι last minute, οι κρατήσεις συνεχίζουν να μπαίνουν στα συστήματα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το αυτό μαρτυρούν και τα στοιχεία του INSETE Intelligence βάσει των οποίων καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 8,8% του προγραμματισμού των αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις από τώρα έως και το τέλος του έτους. Ειδικότερα, ο Ιούλιος εμφανίζει αύξηση 7%, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος 6%, ενώ τον Οκτώβριο η αύξηση εκτοξεύεται στο 19,9%.

Παρότι μάλιστα στις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων από τις βασικές αγορές εμφανίζεται αρνητικό πρόσημο έως το τέλος Ιουνίου, για το υπόλοιπο της σεζόν υπάρχει αντιστροφή της τάσης.

Αν συνυπολογίσει κανείς ότι η εποχικότητα του κλάδου παραμένει έντονη, με το τρίτο τρίμηνο να συγκεντρώνει πάνω από το ήμισυ των μεγεθών, κατανοεί ότι το 2026 έχει τις προοπτικές, παρά τις συνθήκες, να αποτελέσει μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τον κλάδο που εισφέρει άμεσα κι έμμεσα το 25% και πλέον του ΑΕΠ της χώρας.

Οι ακίδες προβληματισμού ωστόσο δεν έχουν εκλείψει καθώς αφενός οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν έχουν καμφθεί κι αφετέρου οι πληθωριστικές πιέσεις που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά θέτουν εν αμφιβόλω τη μέση δαπάνη των επισκεπτών, την ώρα που η μέση διάρκεια παραμονής βαίνει τα τελευταία χρόνια μειούμενη. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ τον Απρίλιο για τον οποίο υπάρχουν και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1%. Σε επίπεδο τετραμήνου βέβαια, λαμβάνοντας ώθηση από τους πρώτους μήνες της χρονιάς παραμένει σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6%.