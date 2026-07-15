Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Έπειτα από μια τρίτη πλήρη αποσύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου σε διάστημα μικρότερο των δέκα ημερών.

Αποκαταστάθηκε σήμερα η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, έπειτα από μια τρίτη πλήρη αποσύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου σε διάστημα μικρότερο των δέκα ημερών, υποβάλλοντας σε δεινή δοκιμασία την καθημερινότητα των κατοίκων στο νησί που αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων λόγω του αμερικανικού πετρελαϊκού αποκλεισμού.

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί εκ νέου στη χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων χθες Τρίτη στο τέλος του πρωινού λόγω μιας «ταλάντωσης» της πίεσης, που προκλήθηκε όταν τέθηκε ξαφνικά εκτός λειτουργίας μία μονάδα θερμοηλεκτρικού σταθμού, που οδήγησε σε "απότομη" ανισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση.

«Στις 7.00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας) αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση», ανακοίνωσε στο X η Ηλεκτρική Ένωση της Κούβας (UNE).

Άλλες δύο γενικές διακοπές ρεύματος είχαν σημειωθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί έπειτα από περίπου 24 ώρες, όμως οι μειώσεις ηλεκτρικού φορτίου διατηρήθηκαν λόγω της αδύναμης ηλεκτροπαραγωγής.

«Η ενεργειακή κρίση στερεί από τον άνθρωπο τον ενθουσιασμό της ζωής», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Καριδάδ Αλβάρες, μια 62χρονη νοικοκυρά.

Τις τελευταίες ημέρες οι μειώσεις φορτίου διήρκεσαν περισσότερο από 30 ώρες στην Αβάνα και πολλές ημέρες στην επαρχία, παρά ένα τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής ηλιακών πάρκων που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

Στη δίνη σοβαρής οικονομικής κρίσης εδώ αι πέντε χρόνια, στη χώρα σημειώνονται συχνά γενικές ή μερικές διακοπές ρεύματος λόγω φθοράς των υποδομών και έλλειψης καυσίμων.

Όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω αφότου η Ουάσινγκτον εμπόδισε τις παραδόσεις καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγές μονάδες που συμπληρώνουν την παραγωγή επτά γηρασμένων θερμοηλεκτρικών σταθμών.

«Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματός μας, που επιδεινώθηκε από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων Βισέντε ντε λα Ο Λέβι σε συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος που ζούμε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει πλήρης απουσία καυσίμων και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ανταλλακτικά για τους σταθμούς της».

Σύμφωνα με την εταιρία ηλεκτρισμού, η έλλειψη καυσίμων καθιστά επίσης το δίκτυο πιο ευάλωτο σε βλάβες και επιβραδύνει τις εργασίες αποκατάστασης εμποδίζοντας τη χρήση γεννητριών.

Από τον Ιανουάριο, η Ουάσινγκτον έχει επιτρέψει μόνο την άφιξη τον Μάρτιο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου που μετέφερε 100.000 τόνους αργού πετρελαίου.

Οι κάτοικοι εκφράζουν συχνά την αγανάκτησή τους στις συνοικίες που επηρεάζονται περισσότερο βάζοντας φωτιά σε κάδους σκουπιδιών ή χτυπώντας κατσαρόλες.

Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κούβας είναι πολύ τεταμένες από την αρχή του έτους, κυρίως μετά την απαγωγή από την Ουάσινγκτον και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της κουβανικής κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως η Κούβα, που βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα, συνιστά "εξαιρετική απειλή" για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει προειδοποιήσει πολλές φορές ότι μπορεί να «πάρει τον έλεγχο της χώρας».

Οι δύο χώρες διεξάγουν δύσκολες διαπραγματεύσεις. Στα τέλη Ιουνίου, ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας, ο Μπρούνο Ροδρίγκες, παραδέχθηκε ότι δεν σημειώθηκε "καμία πρόοδος" στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ