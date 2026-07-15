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Οι πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης για το 2026

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Οι πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης για το 2026
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Ο χαρακτηρισμός μιας πόλης ως «επικίνδυνης» δεν βασίζεται μόνο στα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Από τις ρομαντικές βόλτες στο Παρίσι μέχρι τις ζωντανές βραδιές στο Δουβλίνο, η Ευρώπη προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες.

Ωστόσο, δεν είναι κάθε πόλη τόσο ασφαλής όσο φαίνεται. Για να ταξιδέψετε με μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιες περιοχές χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Τι κάνει μια πόλη «επικίνδυνη»;

Ο χαρακτηρισμός μιας πόλης ως «επικίνδυνης» δεν βασίζεται μόνο στα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Όπως αναφέρει η σελίδα eufy.com, κατά την εξέταση των πιο επικίνδυνων πόλεων της Ευρώπης λήφθηκε υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια και όχι μόνο έναν αριθμό.

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