Ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο Κατάρ εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών

Ο Αραγτσί έχει προγραμματιστεί να «συναντηθεί με τις αρχές του Κατάρ και να εκφράσει τα συλλυπητήριά του» μετά τον θάνατο την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών του αλ Θάνι.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε σήμερα στο Κατάρ για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ανακοίνωσε η Τεχεράνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί έχει προγραμματιστεί να «συναντηθεί με τις αρχές του Κατάρ και να εκφράσει τα συλλυπητήριά του» μετά τον θάνατο την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών του αλ Θάνι, ο οποίος κυβέρνησε το κράτος του Κόλπου από το 1995 έως το 2013.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται εν μέσω ανανεωμένων εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και εκατέρωθεν πληγμάτων. Σε αντίποινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπολύει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.

Το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μαζί με το Πακιστάν, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και έχει αποτελέσει ιδιαίτερο στόχο των ιρανικών επιθέσεων. Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Κυριακή την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, την πρώτη τέτοια αναχαίτιση μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Κυριακή ότι στόχευσαν με βαλλιστικούς πυραύλους την Αλ Ουντιέντ του Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ