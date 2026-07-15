Χρηματιστήριο: «Πεδίο μάχης» οι 2.500 μονάδες – Τριήμερες απώλειες 3,3% στις τράπεζες

Σε μια συνεδρίαση με τζίρο άνω των 600 εκατ. ευρώ –το 63% του οποίου στην CrediaBank– ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε απώλειες, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Helleniq Energy, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Σε μια συνεδρίαση με συνολικό τζίρο που ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ –το 63% του οποίου διακινήθηκε στη μετοχή της CrediaBank– ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας υποχρεώθηκε σε απώλειες, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Ευθυγραμμισμένη με τις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, η ελληνική αγορά κινήθηκε την Τετάρτη πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, με τις απώλειες του Γενικού Δείκτη να φτάνουν το 1,35% και του τραπεζικού δείκτη να ξεπερνούν το 2,60%.

Ανακάμπτοντας μερικώς από τα χαμηλά ημέρας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά με απώλειες 0,89% στις 2.485,75 μονάδες, ενώ για τον δείκτη των τραπεζών οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 2,25% στις 2.785,79 μονάδες. Για τον ΔΤΡ, που σε 3 ημέρες «μετράει» αθροιστικές απώλειες 3,29%, η σημερινή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τις 10 Ιουνίου.

Οι 2.500 μονάδες εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό «πεδίο μάχης» για τον Γενικό Δείκτη. Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η αγορά κινήθηκε εκατέρωθεν του συγκεκριμένου επιπέδου, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.474,02 μονάδες, χωρίς όμως αυτή τη φορά να καταφέρει να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο έως το κλείσιμο. Από την πρώτη ανοδική διάσπαση των 2.500 μονάδων, στις 2 Ιουλίου, ο Γενικός Δείκτης έχει ολοκληρώσει επτά από τις δέκα συνεδριάσεις πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο και τρεις κάτω από αυτό, με τα αντανακλαστικά των επενδυτών να συνεχίζουν να δοκιμάζονται γύρω από τη συγκεκριμένη ζώνη.

Εκτός συνόρων, ρυθμιστής της διάθεσης ανάληψης ρίσκου παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Σήμερα οι τιμές του Brent βρέθηκαν να ενισχύονται έως τα 86,50 δολάρια το βαρέλι, πριν αρχίσουν να υποχωρούν προς τα 84,50 δολάρια.

Το ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει στραμμένο στην περιοχή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και εξαπολύουν αλλεπάλληλες επιθέσεις, η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν την επόμενη εβδομάδα ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση, είναι ορατός ο κίνδυνος να σημειωθούν νέες ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, ο CAC στο Παρίσι ανέκτησε οριακά θετικό πρόσημο, ενώ με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών και ο βρετανικός FTSE100 .

Στη Λεωφόρο Αθηνών, από τη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Credia που υποχώρησε 10,83% στα 0,97 ευρώ μετά το χθεσινό placement. Eurobank και ΕΤΕ ακολούθησαν με απώλειες 3,66% και 2,55% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν και οι μετοχές των Alpha Bank (-2,01%) και Τρ. Πειραιώς (-1,43%). Ανοδικά κινήθηκε η Optima σε ποσοστό 0,49%, όπως και η Τρ. Κύπρου ενισχυμένη 0,35%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,1 με 37 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 77 σε αρνητικό και 39 αμετάβλητους.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 604,8 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών έφτασε τα 320,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. στη μετοχή της CrediaBank.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 3,71% της Helleniq Energy στα 12,57 ευρώ, ενώ έντονα ανοδικά κινήθηκε και η Motor Oil με κέρδη 3,65% στα 48,88 ευρώ. Πάνω από 2% ενισχύθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,10%) στα 45,80 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+1,79%), ΔΑΑ (+1,35%), Viohalco (+1,24%), ΔΕΗ (+0,79%) και Metlen (+0,29%). Αμετάβλητη ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Jumbo στα 22,30 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν οι Cenergy (-2,46%), Τιτάν (-2,42%), ElvalHalcor (-2,11%) και Allwyn (-2,07%), ενώ με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι μετοχές των Aegean (-1,24%), Coca-Cola HBC (-1,20%), Lamda Development (-1,05%), ΟΤΕ (-0,25%) και Aktor (-0,15%).