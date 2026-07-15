Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης - Μέτωπα σε Ηράκλειο, Καβάλα

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε στις 17:12 για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και πλέον στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υποστήριξη υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 16:15, ήταν ενημερωτικό προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής, ενώ στις 17:12 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής με κατεύθυνση προς τα Βασιλικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κοντά στο σημείο της φωτιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του μετώπου.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 13:30, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται ακόμη με 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης.

Δύο είναι μέχρι στιγμής τα εκδοθέντα μηνύματα του 112 και συγκεκριμένα στις 13:45 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου, ενώ στις 15:55 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για αγροτικές περιουσίες, κτίσματα και οικίες.

Πύρνο μέτωπο και στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Πυρκαγιά μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού, στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς μεταβαίνει στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ