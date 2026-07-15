ΕΥΔΑΠ: Έργα αποχέτευσης 1 δισ. ευρώ στην Ανατολική Αττική

Εκτιμάται ότι η υλοποίησή του ωφελεί περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου διεξήχθη σήμερα στο Υπουργείο ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τα έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική, στην οποία συμμετείχαν η αρμόδια πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, Βουλευτές της Α΄ Ανατολικής Αττικής, καθώς και οι Δήμαρχοι των περιοχών αυτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκε αναλυτικά από την ΕΥΔΑΠ το συνολικό πρόγραμμα αποχέτευσης που ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση (μελέτες) 470 εκατ. ευρώ και έργα σε φάση δημοπράτησης ύψους 255 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι η υλοποίησή του ωφελεί περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Σημειώνεται ότι επί δεκαετίες η Ανατολική Αττική εξυπηρετούνταν από βόθρους, με την Ελλάδα να καταβάλλει πρόστιμα στην ΕΕ για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Το πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ κλείνει οριστικά αυτή την εκκρεμότητα - και με την ολοκλήρωσή του θα περιλαμβάνει 1.500 χλμ. αγωγών και 3 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) συνολικά.

Παρευρέθηκαν, οι βουλευτές Α’ Ανατολικής Αττικής, κ.κ. Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας, Γιώργος Βλάχος και Βασίλης Οικονόμου.

Από πλευράς Δημάρχων Ανατολικής Αττικής συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας, Αικατερίνη Μαϊχόσογλου, Δήμαρχος Διονύσου, Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνα, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Δήμαρχος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Ισίδωρος Μάδης, Δήμαρχος Παιανίας, Χρήστος Αηδόνης, Δήμαρχος Παλλήνης, Δήμητρα Τσεβά Μήλα, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Δημήτρης Παπαχρήστου, Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Γιασημάκης, Δήμαρχος Ωρωπού, και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Παράλληλα, εκπροσωπώντας τους Δήμους τους, συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών και ο κ. Διονύσης Φράγκος, Πρόεδρος ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Συμβάσεων ΕΥΔΑΠ Σπάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, κ. Πέτρος Βαρελίδης και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, ενώ την ΕΥΔΑΠ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Στεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Σαχίνης, ο Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης, κ. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, η Γενική Διευθύντρια Μεγάλων Έργων, κυρία Γεωργία Στεφανάκου και ο Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης, κ. Γιώργος Καραγιάννης

Για μεγάλα έργα αποχέτευσης που θα αλλάξουν την καθημερινότητα στις περιοχές αυτές έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ Σταύρος Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας σε 13 Δήμους της Αττικής διαπιστώνουν καθημερινά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Μαζί με τους δημάρχους, του βουλευτές και την ΕΥΔΑΠ ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ολιστική διαχείριση του νερού, σε ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».