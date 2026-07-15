Έξι πιλοτικά έργα για ενίσχυση δεξιοτήτων και απασχόλησης στην Ευρώπη

Τα έξι έργα θα υλοποιηθούν από εταίρους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Έξι πιλοτικά έργα επιλέχθηκαν και δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της νέας Εγγύησης Δεξιοτήτων όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν. Τα πιλοτικά σχέδια έχουν προϋπολογισμό 14,5 εκατ. ευρώ και θα στηρίξουν σχεδόν 1.000 Ευρωπαίους εργαζόμενους και εργαζόμενες που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέροντάς τους κατάρτιση στον χώρο εργασίας, καθώς και νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους τομείς.

Τα έξι έργα θα υλοποιηθούν από εταίρους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Στα πιλοτικά έργα θα δοκιμαστούν νέα μοντέλα που θα κάνουν ευκολότερη και ασφαλέστερη τη μετάβαση από τη μια θέση εργασίας στην άλλη, φέρνοντας σε επαφή παρόχους κατάρτισης, δημόσιες αρχές και εργοδότες.

Τα έργα θα εξετάσουν πώς μπορεί να προσδιορίζονται οι ανάγκες σε δεξιότητες, πώς μπορεί να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η εξατομικευμένη κατάρτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και πώς μπορεί να γίνει πιο εύκολη η μετάβαση από μια θέση εργασίας σε άλλη. Μέσω της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, θα στηρίξουν τη μετάβαση σε στρατηγικούς ή αναπτυσσόμενους τομείς, παρέχοντας παράλληλα πρακτικά στοιχεία σχετικά με το τι έχει αποτέλεσμα, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες.

Τα έργα θα αναπτύξουν επίσης γνώσεις για το πώς μπορεί να παρέχεται κατάρτιση που να είναι προσβάσιμη, χρήσιμη, και προσαρμοσμένη στους εκάστοτε εκπαιδευόμενους, η οποία θα μπορεί να αίρει τα εμπόδια συμμετοχής σε αυτήν, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, από τα έργα θα προκύψουν στοιχεία και πρακτική εμπειρία για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής Εγγύησης Δεξιοτήτων στο πλαίσιο του επικείμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Μάλιστα, η πιλοτική πρόσκληση τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESFA) ως εντεταλμένης οντότητας, και θα υλοποιηθεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), όπως έχει προταθεί για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ (2028-2034).

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ροξάνα Μινζάτου δήλωσε: «Οι δεξιότητες ανοίγουν δρόμο για νέες θέσεις εργασίας, σταθερότητα και νέες ευκαιρίες. Με την υπογραφή 6 πιλοτικών έργων, ξεκινάμε συγκεκριμένες εργασίες για στοχευμένη στήριξη πολιτών, ώστε να μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία. Είναι σημαντικό βήμα για να υλοποιήσουμε την επικείμενη ευρωπαϊκή Εγγύηση Δεξιοτήτων και να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης είναι δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς».