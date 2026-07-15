Μία από τις καλύτερες ημέρες της 10ετίας για τη μετοχή της PayPal

Εάν τελικά ο τίτλος της ξεπεράσει τα 56 δολάρια ανά μετοχή (στα 53,47 δολάρια τώρα), θα καταγράψει τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη της τουλάχιστον από τουλάχιστον το 2015.

Ράλι 13,3% σημειώνει η μετοχή της PayPal την Τετάρτη (προσυνεδριακά άγγιξε και το +20%) μετά το δημοσίευμα του Reuters πως η επιχείρηση επεξεργασίας πληρωμών Stripe και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent προσφέρθηκαν να την εξαγοράσουν για 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα την αποτιμούσε σε πάνω από 53 δισ. δολάρια.

Εάν τελικά ο τίτλος της ξεπεράσει τα 56 δολάρια ανά μετοχή (στα 53,47 δολάρια τώρα), θα καταγράψει τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη της τουλάχιστον από τουλάχιστον το 2015, όταν αποσχίστηκε από το eBay.

Η μετοχή της PayPal μετρά απώλειες τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί στον χώρο της τεχνολογίας πληρωμών, απαριθμώντας πτώση 85% από την κορύφωση του 2021, η οποία ξεπερνούσε τα 300 δολάρια.

Εκείνη την εποχή, η αξία της PayPal υπερέβαινε τα 300 δισ. δολάρια, ενώ χτες έκλεισε με χρηματιστηριακή αξία 42 δισ. δολαρίων. Η προσφορά αντιστοιχεί περίπου ένα premium 28% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της PayPal την Τρίτη.

Σύμφωνα με το σχέδιο των Stripe και Advent, οι δύο εταιρείες θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με κάθε μία να κατέχει ίσο μερίδιο, όπως σημειώνει το Reuters. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πηγές, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια συναλλαγή.

Ιδρυμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η PayPal ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες στις ψηφιακές πληρωμές, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι αντιμέτωπη με έντονο ανταγωνισμό καθώς οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής και ανταγωνιστές όπως η Apple Pay και η Google Pay οι οποίες έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς.