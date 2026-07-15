Οδικός χάρτης φωτοβολταϊκών: Πάνω από 20 GW στην Ελλάδα έως το 2030

Ένα Οδικό Χάρτη για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ως το 2030 παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Ένα Οδικό Χάρτη για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ως το 2030 παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΦ, η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών έχει γνωρίσει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη την τελευταία 15ετία και από μια αγορά των λίγων κιλοβάτ ετησίως στις αρχές του αιώνα, έχει αναδειχτεί σε παγκόσμιο πρωταθλητή με πολλά γιγαβάτ έργων τα τελευταία χρόνια. Έτσι σήμερα αντιστοιχούν 1,25 εγκατεστημένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκών ανά κάτοικο, ενώ η χώρα μας έφτασε να καταλαμβάνει τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως σε ότι αφορά τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή. Στόχος τώρα είναι τα 2 kWp ανά κάτοικο ως το 2030.

Η επόμενη πενταετία θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αλλά και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε η όποια ανάπτυξη να γίνει με βιώσιμο τρόπο. Νέες προκλήσεις ανοίγονται μπροστά μας και η αγορά δεν μπορεί να επαναπαυτεί στις προηγούμενες επιτυχίες της.

Ως και τον Μάϊο του 2026 διασυνδέθηκαν συνολικά 13 GW φωτοβολταϊκών ενώ υπάρχουν πολλά γιγαβάτ ακόμη που έχουν λάβει όρους σύνδεσης. Δυνητικά έχουμε συνολικά 27 GW φωτοβολταϊκών ως το 2030. Τα ανεκτέλεστα και εν δυνάμει έργα είναι περίπου 14 GW εκ των οποίων 5 GW μικρά έργα (μικρότερα του 1 MW).

Η πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ως το 2030 στο πιθανότερο σενάριο είναι 20 GW, με εύρος από 18 GW (συντηρητικό σενάριο) έως 22 GW (αισιόδοξο σενάριο). Το συντηρητικό σενάριο προβλέπει υλοποίηση μόνο του 35% των ανεκτέλεστων και εν δυνάμει έργων, ενώ το πιθανό σενάριο υλοποίηση του 50% και το αισιόδοξο του 65%.

Η αγορά εφεξής θα βασιστεί σε τρεις πυλώνες:

Πρώτος πυλώνας είναι τα εμπορικά έργα (κυρίως τα μεγάλα), που πλέον έχουν ωριμάσει αδειοδοτικά και προσφέρουν γιγαβάτ και φθηνή ενέργεια.

Δεύτερος πυλώνας είναι η αυτοκατανάλωση που στηρίζει θέσεις εργασίας και προωθεί την ενεργειακή δημοκρατία.

Και τρίτος πυλώνας είναι η αποθήκευση ενέργειας που στηρίζει τους άλλους δύο και χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε.

Συνολικά, πάνω από 6 GW μπαταριών θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα έως το 2030, υπερβαίνοντας τους στόχους του ΕΣΕΚ, αλλά εξακολουθώντας να υπολείπονται των εκτιμώμενων 8 GW που απαιτούνται για τη διαχείριση των περικοπών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Οδικός Χάρτης εξετάζει ακόμη τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.