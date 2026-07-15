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Νεκρή γυναίκα μετά τη φωτιά στα Πατήσια - Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της

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Νεκρή γυναίκα μετά τη φωτιά στα Πατήσια - Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της
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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν, επίσης, τραυματισμένο έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν, επίσης, τραυματισμένο έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα ηλικίας 89 ετών και έναν άνδρα 92 ετών σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που μετέβησαν στο σημείο απεγκλώβισαν αρχικά τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, ωστόσο στη συνέχεια εκείνη υπέκυψε στα τραύματά της και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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