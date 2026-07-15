Δήμας: Με την Παράκαμψη Χαλκίδας θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος και ασφαλής οδικός άξονας προς τη Βόρεια Εύβοια

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και της Παράκαμψης Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χλμ. με τα συνοδά τους έργα.

Αυτοψία στο εργοτάξιο κατασκευής της Παράκαμψης Χαλκίδας πραγματοποίησε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εύβοια.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και της Παράκαμψης Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χλμ. με τα συνοδά τους έργα.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει το οδικό τμήμα Παράκαμψης Χαλκίδας, καθώς και τα συνεχόμενα τμήματα της Παράκαμψης Ψαχνών και της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας και αποσκοπεί στη βελτίωση της σύνδεσης της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη Bόρεια Εύβοια, καθώς και στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού.

«Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθεί στην κυκλοφορία ένας ενιαίος οδικός άξονας με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ο οποίος θα επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Εύβοιας να καλύπτουν με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα τις συγκεκριμένες διαδρομές. Οι εργασίες που εκτελούνται αυτή την περίοδο αφορούν κυρίως χωματουργικά, τεχνικά, καθώς και εκσκαφές για την κατασκευή της σήραγγας Βαθροβουνίου», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε χαιρετισμό στα εγκαίνια του οδικού έργου Ροβιές – Ήλια, στη Βόρεια Εύβοια, όπου δήλωσε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Βόρεια Εύβοια, το οποίο αναβαθμίζει τις μετακινήσεις των πολιτών της περιοχής. Παράλληλα, όμως, διασφαλίζει ότι οι μετακινήσεις αυτές θα γίνονται με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, άρα είναι πραγματικά μια αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι βουλευτές Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Το έργο «Παράκαμψης Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψαχνών», είναι συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.