Χρηματιστήριο: Ήπιες διακυμάνσεις πέριξ των 2.500 μονάδων

Εκατέρωθεν των 2.500 μονάδων συνεχίζει να κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Διυλιστήρια, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Εκατέρωθεν των 2.500 μονάδων συνεχίζει να κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος την Τετάρτη καταγράφει ήπιες απώλειες, μετά από δύο διαδοχικές οριακά πτωτικές συνεδριάσεις.

Χθες ι διάθεση ανάληψης ρίσκου εμφανίστηκε ενισχυμένη, μετά τα στοιχεία για τον χαμηλότερο των εκτιμήσεων πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες για επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη, με τις βραχυπρόθεσμες λήξεις να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, οι τιμές του Brent παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς κινούνται σήμερα κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι. Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχιε καταρρεύσει, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε πολλαπλά πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από το σχέδιό του να επιβάλει τέλος 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πιέσεις συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν την επόμενη εβδομάδα ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξέλιξη που διατηρεί αυξημένο τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Επίσης χθες, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, πραγματοποίησε την πρώτη του κατάθεση στο Κογκρέσο, δεσμευόμενος ότι θα καταστήσει τον υψηλό πληθωρισμό «παρελθόν» και τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής «δεν έχουν καμία ανοχή σε έναν επίμονα υψηλό πληθωρισμό». Ωστόσο, απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε σαφές σήμα για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρεί περί του 1%, ο CAC στο Παρίσι καταγράφει απώλειες 0,15%, ενώ πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,60%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.496,60 μονάδες με απώλειες 0,45%.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,85% στις 2.822,93 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Credia που υποχωρεί 10,09% στα 0,98 ευρώ μετά το χθεσινό placement. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank υποχωρούν περί του 1%, και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Eurobank (-0,82%), ΕΤΕ (-0,16%) και Optima (-0,10%). Ανοδικά κινείται μόνο η Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 1,05% στα 10,08 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,9 με 35 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 66 σε αρνητικό και 52 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 37,57 εκατ. ευρώ.