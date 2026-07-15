Στρατηγική συνεργασία Τειρεσίας με το Γραφείο Πίστης Κύπρου Artemis Credit Bureau Ltd

Η Τειρεσίας Α.Ε., το Γραφείο Πίστης της Ελλάδας, ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Artemis Credit Bureau Ltd, το Γραφείο Πίστης της Κύπρου.

Η Τειρεσίας Α.Ε., το Γραφείο Πίστης της Ελλάδας, ανακοινώνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Artemis Credit Bureau Ltd, το Γραφείο Πίστης της Κύπρου.

Η νέα στρατηγική συνεργασία θέτει το πλαίσιο για τη διερεύνηση δράσεων, όπως η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών πιστωτικής πληροφόρησης, η αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών, με στόχο την ενδυνάμωση της πιστωτικής πληροφόρησης και την προώθηση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, λόγω του μικρότερου μεγέθους της αγοράς, θα επωφεληθούν από την ταχύτερη υιοθέτηση εξειδικευμένων μοντέλων πιστοληπτικής βαθμολόγησης, καινοτόμων λύσεων embedded finance και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας της Τειρεσίας και την αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ήδη με επιτυχία στην ελληνική αγορά.

Με τη συνεργασία δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος στην ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και στην ενσωμάτωση νέων εξελίξεων, όπως data analytics, χρήση AI και χρήση εναλλακτικών δεδομένων. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ο κρίσιμος ρόλος των δύο Γραφείων Πίστης ως πυλώνων της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και η δέσμευσή τους να αξιοποιήσουν τις συνέργειες που δημιουργούνται από το κοινό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και τις αυξανόμενες απαιτήσεις ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων στην εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν πρωτοβουλίες που αφορούν:

προηγμένες υπηρεσίες πιστωτικής πληροφόρησης για τον τραπεζικό τομέα

σύγχρονα εργαλεία πιστωτικής πληροφόρησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (B2B) καθώς και ιδιώτες (B2C)

ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων scoring και διαχείρισης κινδύνων και με τη χρήση ΑΙ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την μακρόχρονη εμπειρία της θυγατρικής εταιρείας της Τειρεσίας, Statistical Decisions Hellas Α.Ε., στην κυπριακή αγορά

υποστήριξη των τραπεζών και των fintech οργανισμών με εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πιστοληπτική αξιολόγηση νέων μορφών χρηματοδότησης, όπως Microfinancing και BNPL.

ανάπτυξη λύσεων ενσωματωμένης χρηματοδότησης (Embedded Finance) και ψηφιακών οικοσυστημάτων

νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο ESG, στην πιστοληπτική αξιολόγηση, στην αποτίμηση των εξασφαλίσεων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών κλπ.

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Artemis Credit Bureau αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πιστωτικής πληροφόρησης στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα. Μέσα από την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και την κοινή μας προσήλωση στην καινοτομία, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των χαρτοφυλακίων και τη διαφάνεια στην αγορά, δημιουργώντας για επιχειρήσεις και ιδιώτες δίκαιες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και διαμορφώνουμε νέες δυνατότητες για το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Πάντοτε με την προσήλωση στη θεσμική συμμόρφωση, τον σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και την υπευθυνότητα που διακρίνει τους δύο φορείς».

Ο Γενικός Διευθυντής της Artemis Credit Bureau, κ. Γιάννης Τομασίδης δήλωσε: «Η θεσμική συνεργασία μας με την Τειρεσίας, ως Εθνικά Γραφεία Πίστης, μετρά αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα από την ίδρυση της Artemis Credit Bureau τo 2008. Χαιρόμαστε που αυτή η συνεργασία επισημοποιείται πλέον μέσω του Μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία ενισχύει τις δυνατότητες ανάπτυξης του οργανισμού μας σε προηγμένες τεχνολογίες αιχμής και νέες ώριμες υπηρεσίες υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της εμπορικής πίστης καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στο χώρο της διαχείρισης των πληροφοριών. Γενικά, προσβλέπουμε ότι η συνεργασία θα μας βοηθήσει να ενδυναμώσουμε το ρόλο μας, ως το Γραφείο Πίστης της Κύπρου, στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και την οικονομία, γενικότερα, μέσω αναβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών».

Με το μνημόνιο συνεργασίας διατηρείται πλήρως η αυτονομία και ο θεσμικός ρόλος κάθε οργανισμού, ενώ δεν προβλέπεται η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων ή αλλαγές στην οργανωτική δομή των δύο εταιρειών. Κάθε επιμέρους έργο που εμπίπτει στο πλαίσιο της συνεργασίας θα υλοποιείται μέσω ξεχωριστών συμφωνιών, με πλήρη συμμόρφωση προς το εθνικό και ευρωπαϊκό ισχύον κανονιστικό και νομικό πλαίσιο.