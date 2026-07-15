ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,9% στις τιμές εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία τον Μάιο

Αύξηση παρουσίασαν τον Μάιο οι τιμές εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση παρουσίασαν τον Μάιο οι τιμές εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024, είχε παρουσιάσει αύξηση 0,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,9%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως

στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 4,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2025 με τον Μάιο 2024).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,3%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην

αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.