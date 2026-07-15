Διαγωνισμός επέκτασης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος

Τελικά, στον διαγωνισμό συμμετείχαν 3 κοινοπραξίες.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το έργο της επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο επέκτασης που έχει σχεδιαστεί για ελληνικό αεροδρόμιο, όμως ο σχεδιασμός αυτός προσκρούει σε πληθώρα κατασκευαστικών και λειτουργικών προβλημάτων καθόσον οι εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σε έναν υπερκορεσμένο επιβατικά αεροσταθμό.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο μεγάλες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές εταιρείες απέφυγαν να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, γνωρίζοντας εξ’ αρχής τη δυσκολία και τους κινδύνους ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Τελικά, στον διαγωνισμό συμμετείχαν μόνο 3 κοινοπραξίες, ήτοι η κοινοπραξία TERNA – REDEX – TAV (τουρκική εταιρεία), η οποία όμως στις αρχές του έτους αποχώρησε από τη διαδικασία, η κοινοπραξία AKTOR – ICTAS (τουρκική εταιρεία) και η κοινοπραξία AVAX -METKA.

Η σημερινή δυναμικότητα του αεροσταθμού είναι για 26 εκατ. επιβάτες ετησίως, όταν το 2025 μόνο διακινήθηκαν 33,99 εκατ. επιβάτες. Στο δε πρώτο εξάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη κατά 4,5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διοίκηση του ΔΑΑ, με βάση όλα τα ανωτέρω εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικής μείωσης του αντικειμένου του διαγωνισμού προχωρώντας μόνο με την επέκταση στη νότια πλευρά του αεροσταθμού, αναζητώντας παράλληλα άλλες πρόσφορες λύσεις για την περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητάς του. Η ακύρωση του υφιστάμενου διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του με ταχείς ρυθμούς λόγω του νέου μειωμένου αντικειμένου, αφενός θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολλές ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικό τίμημα για το έργο και αφετέρου θα δώσει διέξοδο για τη μη συμμετοχή της τουρκικής εταιρείας στο έργο της επέκτασης, που λόγω των συνθηκών θα μπορούσε να μην είναι επιθυμητό. Εναλλακτικά, για την αποφυγή της συμμετοχής στο έργο της τουρκικής εταιρείας, θα πρέπει η κοινοπραξία AVAX – METKA να ανακηρυχθεί μειοδότρια, κάτι που κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει εκτός κι αν κάτι γνωρίζει εκ των προτέρων.