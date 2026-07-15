Παράσιτο που προκαλεί διάρροια έχει μεταδοθεί σε 34 αμερικανικές πολιτείες

Παράσιτο που προκαλεί σοβαρή διάρροια έχει πλέον μολύνει χιλιάδες ανθρώπους σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή.

Παράσιτο που προκαλεί σοβαρή διάρροια έχει πλέον μολύνει χιλιάδες ανθρώπους σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή.

Περισσότερα από 1.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίασης έχουν καταγραφεί ενώ ερευνώνται άλλα 5.100 ύποπτα περιστατικά, ανακοινώθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Ουάσινγκτον από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC).

Επειδή η ασθένεια συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές αρχές, ο αληθινός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανόν σημαντικά υψηλότερος.

Η ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή ερευνά αν η αλυσίδα εστιατορίων φαστ-φουντ Taco Bell μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου, σύμφωνα με την Washington Post. Την περασμένη εβδομάδα η Taco Bell αφαίρεσε το μαρούλι και αρκετά άλλα συστατικά από το μενού της σε μερικές τοποθεσίες.

Το Μίσιγκαν βρίσκεται στο κέντρο του ξεσπάσματος, καθώς εκεί έχουν αναφερθεί περισσότερα από 3.300 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στην πολιτεία. Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, μαρούλια μολυσμένα με το παράσιτο μπορεί να είναι η πηγή της μόλυνσης, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές στην πολιτεία.

Σύμφωνα με τα CDC, το παράσιτο μεταδίδεται εν γένει μέσω τροφής ή νερού μολυσμένων με περιττώματα μάλλον, παρά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.

Μολύνει το λεπτό έντερο και προκαλεί υδαρή διάρροια με συχνές, μερικές φορές απότομες και επώδυνες κράμπες του εντέρου. Ξεσπάσματα της κυκλοσπορίασης συμβαίνουν συνήθως στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ