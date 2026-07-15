Παραιτήθηκε ο Γιώργος Μπάκης από τη θέση του διευθυντή της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιώργος Μπάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επιστολή προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών, πρακτικές που απέχουν από τις αρχές της Αριστεράς και γεγονότα που ακολούθησαν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Ο Γιώργος Μπάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επιστολή προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών, πρακτικές που απέχουν από τις αρχές της Αριστεράς και γεγονότα που ακολούθησαν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Στην επιστολή του αναφέρει ότι υπηρέτησε με συνέπεια τις αποφάσεις του κόμματος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε με αυτές, ωστόσο, όπως σημειώνει, «το τελευταίο διάστημα επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσωπικές στρατηγικές και όχι η κοινή προσπάθεια».

Ο κ. Μπάκης υποστηρίζει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ παρατηρούνται «συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας», ενώ τονίζει πως το κόμμα, που ιστορικά υπερασπίστηκε τη δημοκρατία, τη διαφορετική άποψη και τη συντροφικότητα, «δεν μπορεί να ανέχεται συμπεριφορές που προσβάλλουν και απαξιώνουν στελέχη, που ακυρώνουν συλλογικές αποφάσεις και που αντιμετωπίζουν την πολιτική διαφωνία με εχθρότητα».

«Όλα αυτά απέχουν πολύ από τις αρχές και τις αξίες μου. Και προφανώς, όταν αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να γίνουν συνήθεια, δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, σημειώνει ότι μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος και «τα όσα πρωτοφανή ακολούθησαν», αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μεγάλες ευθύνες όλων, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει χρέος απέναντι στα μέλη του κόμματος να υπηρετηθεί η ενότητα και όχι ο διχασμός, ενώ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «η διεφθαρμένη κυβέρνηση της Δεξιάς τους κλέβει λίγο λίγο τη ζωή».

Κλείνοντας την επιστολή του, ευχαριστεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη συνεργασία τους, ενώ εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και τις ευκαιρίες που του προσέφερε, σημειώνοντας ότι από την κοινή τους πορεία κρατά «μόνο τα θετικά μαθήματα και τις κοινές μας προσπάθειες».