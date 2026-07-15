Ουκρανία: Αμοιβαίες επιθέσεις σε πλοία και λιμάνια – Στο Κίεβο η φον ντερ Λάιεν

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν επιθέσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών υποδομών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν επιθέσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών υποδομών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ουκρανικά drones έπληξαν 20 ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων 17 πετρελαιοφόρα, δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίου και ένα ρυμουλκό. Το Κίεβο έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιχειρήσεις του κατά της ρωσικής ναυσιπλοΐας, με στόχο τον περιορισμό της μεταφοράς καυσίμων και εφοδίων.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας συνέχισαν τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση στρατιωτικών φορτίων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, με τηλεκατευθυνόμενα όπλα ακριβείας και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επλήγησαν λιμενικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές καυσίμων και υποδομές εκφόρτωσης καυσίμων και λιπαντικών στην περιφέρεια της Οδησσού. Η Μόσχα υποστήριξε επίσης ότι χτυπήθηκαν τέσσερα πλοία που μετέφεραν φορτία για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο Κίεβο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο μεταξύ, στο Κίεβο έφθασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για τη στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών.

«Θα ανακοινώσω νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των αμυντικών βιομηχανιών μας, ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα και ταχύτερα», έγραψε σε ανάρτησή της στο X.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουκρανία εξασφάλισε εξαίρεση, ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αγορά κινεζικών εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η εξαίρεση φέρεται να αφορά μέρος δόσης ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού πακέτου αμυντικής στήριξης προς το Κίεβο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.