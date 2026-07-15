Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον ελληνικό καλλιτεχνικο κόσμο η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η αγαπημένη ηθοποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Το προηγούμενο διάστημα η Μάρω Κοντού είχε δώσει μεγάλη μάχη με την υγεία της. Στις 15 Iουνίου είχε εισαχθεί στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η σπουδαία ηθοποιός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές.

Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκφραστικά μάτια, που ήρθε τη δεκαετία του ‘50 για να φρεσκάρει τον χώρο του θεάματος στην Ελλάδα και να γίνει μία από τις πλέον αγαπητές ηθοποιούς για το κοινό. Η Μάρω Κοντού, που για πάνω από μισό αιώνα, διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, θα παίξει σε 90 θεατρικά έργα, θα γυρίσει πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

Η επιτυχία της, ειδικά στο παλιό εμπορικό σινεμά, ήταν τεράστια και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες θα είναι για πάντα η εύθραυστη «Ελενίτσα» της κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα», η μπριόζα «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η τρισχαριτωμένη και πιο γοητευτική από ποτέ Λιλή στη «Σοφερίνα», αλλά και η αιθέρια Ισμήνη στην «Αντιγόνη», δίπλα στο θηρίο της υποκριτικής Ειρήνη Παπά.

Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, καθώς η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η προσφορά της στην τέχνη και τον πολιτισμό θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το πλούσιο έργο που αφήνει ως πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.