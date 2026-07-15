Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ElvalΗalcor: Σε εύρος 4,2-4,4 ευρώ/μετοχή η τιμή διάθεσης για την ΑΜΚ

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ElvalΗalcor: Σε εύρος 4,2-4,4 ευρώ/μετοχή η τιμή διάθεσης για την ΑΜΚ
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εντολές που ελήφθησαν την 14 Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.

Εντός του εύρους 4,20-4,40 ευρώ ανά νέα νετοχη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αναμένεται η προσφορά για την ΑΜΚ δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εντολές που ελήφθησαν την 14 Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

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