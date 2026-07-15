Ευρωαγορές: Ήπιες απώλειες παρά το ράλι της ASML

Ο Stoxx 600 σημειώνει απώλεεις 0,20%, στις 640,88 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,14% στις 6.271,35 μονάδες.

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν οι δείκτες στα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τη Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια διελκυστίνδα μεταξύ της εξαιρετική ανόδου των κερδών από τον εγχώριο τεχνολογικό γίγαντα ASML και της τεχνολογικής πτώσης στη Wall Street που πυροδότησε η IBM .

Ειδικότερα, ο Stoxx 600 σημειώνει απώλεεις 0,20%, στις 640,88 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,14% στις 6.271,35 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 1,04% στις 24.882 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,40% στις 8.333 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατρακυλά 0,80% στις 10.445 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο -0,61% στις 52.541 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 απωλεί 0,96% στις 19.170 μονάδες.

Η ASML, η πιο πολύτιμη εταιρεία τεχνολογίας της Ευρώπης, αύξησε τις προβλέψεις της για δεύτερη φορά φέτος, προσφέροντας ένα μαξιλάρι ασφαλείας στις αγορές. Η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 7% στο ξεκίνημα των συναλλαγών, και πλέον έχει υποχωρήσει στο +3%. Φέτος η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 115%.πολυτιμ

Ο γίγαντας στην κατασκευή εξοπλισμού ημιαγωγών ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις για το β' τρίμηνο που ξεπέρασαν άνετα τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αστείρευτη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που ώθησε την εταιρεία να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος και να διαβεβαιώσει ότι ο τομέας του υλικού στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ακέραιος.

Η αισιοδοξία από το Άμστερνταμ, ωστόσο, περιορίστηκε από την επίδραση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της IBM για το β' τρίμηνο που ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ. Η «Big Blue» συγκλόνισε τη Wall Street, καθώς δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προβλέψεις για τα έσοδα, προκαλώντας μια τεράστια πτώση της αγοραίας αξίας της κατά 25%.

Την ίδια ώρα, η Euroxx Securities αναβάθμισε το μοντέλο αποτίμησης για τη μετοχή της Metlen, διατηρώντας σύσταση «Overweight» και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 38% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος των 41,2 ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση, η εταιρεία αφήνει πίσω τις αδυναμίες του 2025 και εισέρχεται σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με τη Euroxx να προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του EBITDA κατά 27% την τριετία.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι Ευρωπαίοι επενδυτές εξακολουθούν να επεξεργάζονται τις επιπτώσεις από τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Αποκαλώντας τον πληθωρισμό «άδικο φορτίο», ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του για «αλλαγή καθεστώτος» σε δηλώσεις του προς ξεχωριστές επιτροπές του Κογκρέσου. «Ήταν ένας φόρος για τον αμερικανικό λαό και τις επιχειρήσεις. Σχεδιάζουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον φόρο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια αλλαγή καθεστώτος στην πολιτική και χρειαζόμαστε νέα εξέταση των πρακτικών, μερικές από τις οποίες έχουν λειτουργήσει, μερικές από τις οποίες δεν έχουν» επεσήμανε.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία».

Ασία

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού ανέκαμψαν την Τετάρτη, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει άνοδο 6,3%, ενώ ο δείκτης Kosdaq των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 4%. Ο Nikkei 225 και ο Topix της Ιαπωνίας σημείωσαν άνοδο 0,9% έκαστος. Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,6%.