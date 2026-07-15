Στη Β. Εύβοια ο Κυρ. Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ αλλάζει με έργα και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης»

Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 ΚΥ που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 ΚΥ που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Φώτη Σερέτη, ξεναγήθηκε από τη Συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Άννα Λουκατζίκου στη νεοσύστατη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, δυναμικότητας έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, η οποία πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην εξυπηρέτηση των νεφροπαθών από την ευρύτερη περιοχή όσο και επισκεπτών.

«Οι ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε μέχρι τη Χαλκίδα τρεις φορές την εβδομάδα για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, μπορούν πια να το κάνουν εδώ, στον τόπο τους. Και φυσικά, δεν απευθύνεται αυτή η μονάδα μόνο στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στη Βόρεια Εύβοια. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές αιμοκάθαρσης είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορούμε να προσελκύουμε και επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι πάντα αναζητούν αυτές τις μονάδες. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ακόμα λόγος γιατί ένας επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τη Βόρεια Εύβοια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους ανακαινισμένους, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, χώρους του Κέντρου Υγείας και να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, στελεχώνεται πλέον με 65 άτομα, με σχεδόν 40 προσλήψεις να έχουν γίνει την τελευταία επταετία. Πέραν των έργων που ήδη υλοποιήθηκαν, υπάρχει μέριμνα για περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού της μονάδας με υπερσύγχρονο μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, μηχάνημα για υπερήχους, ασθενοφόρο και νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Kαι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα από μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση» πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας τις δύο Κινητές Μονάδες Υγείας, αιματολογικών και γυναικολογικών εξετάσεων.

Στη συνέχεια της περιοδείας του, απευθυνόμενος σε πολίτες στους Ωρεούς, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, πέντε χρόνια μετά τις δραματικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, επισημαίνοντας ότι πλέον το μέλλον αντιμετωπίζεται με περισσότερη αισιοδοξία καθώς η κυβέρνηση έσκυψε πάνω από τα προβλήματα και υλοποιεί τις δεσμεύσεις της με έργα και όχι με λόγια.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τα στοιχεία της οικονομικής ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Β. Εύβοια καταγράφει σήμερα σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, αισθητή μείωση της ανεργίας και ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων. Κλείνοντας την ομιλία του, έδωσε σαφές πολιτικό σύνθημα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, καλώντας τα στελέχη και τους υποστηρικτές της παράταξης σε πλήρη ετοιμότητα για τις κάλπες που θα στηθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει καθημερινά παρούσα δίπλα στους πολίτες και ζητώντας τη συστράτευσή τους για τη διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης θητείας της Νέας Δημοκρατίας.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας», τόνισε.