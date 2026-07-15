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Ιράν: Επτά στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική βάση

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Ιράν: Επτά στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική βάση
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Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο επτά στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν, σε μια εκτεταμένη κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, ενώ στοχοθετήθηκε επίσης η Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο επτά στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν, σε μια εκτεταμένη κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, ενώ στοχοθετήθηκε επίσης η Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

«Σήμερα το πρωί, ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός εκτόξευσε 13 πυραύλους» εναντίον στρατοπέδου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα ήταν σχεδιασμένα για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, καθώς οι 13 πύραυλοι έπληξαν έναν ξενώνα, σκοπιές και εγκαταστάσεις διαμονής στη βάση.

Ο στρατός πρόσθεσε πως υπάρχουν επίσης τραυματίες και υποσχέθηκε να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στην επίθεση.

Το λιμάνι της Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία ωστόσο δεν προκάλεσαν θύματα, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο αμερικανός εχθρός επιτέθηκε σήμερα σε τρία σημεία στην Μπουσέρ», δήλωσε στο IRNA ο κυβερνήτης της πόλης Μοχαμάντ Μοζαφαρί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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