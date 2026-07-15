CrediaBank: Στο 24% η συμμετοχή της Thrivest μετά το placement

Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο 24%, ενώ από τη συναλλσγή αυτή, η Credia δεν θα εισπράξει νέα κεφάλαια.

Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο 24%, ενώ από τη συναλλαγή αυτή, η Credia δεν θα εισπράξει νέα κεφάλαια.

Η CrediaBank ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε ότι η μέτοχός της Thrivest Holding Ltd μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές της CrediaBank, που αντιστοιχούν σε 16,7% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 24%.

Η Τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14η Ιουλίου 2026. Η συναλλαγή ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές.

Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing), αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. σε 300 εκατ.ευρώ.

Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό.

Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (« CrediaBank » ή «Τράπεζα») ενημερώθηκε ότι η μέτοχός της Thrivest Holding Ltd (“Thrivest ”) μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές της CrediaBank , που αντιστοιχούν σε 16,7% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης («Τοποθέτηση»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 24,0%.

Η Τράπεζα δεν θα εισπράξει τίμημα από την Τοποθέτηση. Η Τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB ), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14 η Ιουλίου 2026. Η UBS Europe SE , Morgan Stanley Europe SE , Euroxx και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

H Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεσ τούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης μετοχών (lock -up), η οποία αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας νωρίτερα φέτος, με έναρξη την 1 Απριλίου 2026 και λήξη 180 ημέρες μετά.

Η Τράπεζα ενημερώθηκε επίσης ότι η Thrivest έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει πρόσθετες μετοχές της Τράπεζας για 90 ημέρες (lock -up), υπό την αίρεση συνήθων εξαιρέσεων.