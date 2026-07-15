Euroxx: Αυξάνει τιμή-στόχο για τη Metlen στα 56,8 ευρώ, διατηρεί overweight

Η χρηματιστηριακή τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ για τη μετοχή της Metlen, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38%.

Αυξάνει την τιμή-στόχο για τη Metlen η Euroxx Securities, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση overweight, καθώς εκτιμά ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου. Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38%.

Οι αναλυτές της Euroxx επισημαίνουν ότι η Metlen εισέρχεται σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο των μετάλλων, τις ευνοϊκές προοπτικές για τις διεθνείς τιμές του αλουμινίου και τις πωλήσεις έργων μέσω asset rotation στον ενεργειακό τομέα.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα EBITDA του ομίλου θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 27% την περίοδο 2026-2028, ενώ θεωρεί ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ενισχύονται περαιτέρω από την έναρξη παραγωγής γαλλίου από το 2028 και μετά. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν ενσωματώνει ακόμη στις εκτιμήσεις και στην αποτίμησή της τη δραστηριότητα στην ανακύκλωση μετάλλων, την οποία χαρακτηρίζει ως πρόσθετη πηγή αξίας.

Ισχυρές προοπτικές στον κλάδο των μετάλλων

Σύμφωνα με την Euroxx, η αγορά μετάλλων διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τη Metlen. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η σύσφιξη της παγκόσμιας προσφοράς και η διαρθρωτική αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο, σε συνδυασμό με την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε γάλλιο, αλουμίνα και αμυντικές εφαρμογές, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων του κλάδου μετάλλων την περίοδο 2027-2028.

Ταυτόχρονα, η ισχυρή ζήτηση για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) αναμένεται να στηρίξει τις πωλήσεις έργων μέσω asset rotation, περιορίζοντας τις ανάγκες για καθαρές επενδύσεις (net capex) και ενισχύοντας την εκτέλεση του επενδυτικού pipeline του ομίλου.

EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Euroxx εκτιμά ότι η Metlen θα εμφανίσει EBITDA περίπου 1,06 δισ. ευρώ το 2026, με το πρώτο εξάμηνο να αναμένεται να συνεισφέρει ήδη πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια προβλέπει περαιτέρω σημαντική επιτάχυνση, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,305 δισ. ευρώ το 2027 και στα 1,546 δισ. ευρώ το 2028, χάρη στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τις υψηλότερες τιμές του αλουμινίου και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Παράλληλα, η Euroxx σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 6,8x για το 2027, ο οποίος υποχωρεί σε 5,8x για το 2028, επίπεδα που, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, δεν αντανακλούν πλήρως τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.