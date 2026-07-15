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Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο

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Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο
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Αύξηση της τάξης του 1,8% παρουσίσε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση της τάξης του 1,8% παρουσίσε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου έτους 2025 προς τον Μάιο 2024 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 0,8%.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,1% τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαΐου 2025. Μείωση 3,5% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου έτους 2025 προς τον Μάιο 2024.

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tags:
Στόλος
ΕΛΣΤΑΤ
Πλοία
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