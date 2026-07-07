ΝΑΤΟ: Επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων σε αντι-drone δυνατότητες - Νέες συμφωνίες για την Ουκρανία

Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι Σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα πολλά συμβόλαια εξοπλισμών, με την ελπίδα να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανότητές τους, κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας που διεξάγεται στην Άγκυρα.

Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι Σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Μαρκ Ρούτε είπε πως οι Σύμμαχοι θα αγοράσουν έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton της Northrop, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.

Πρόκειται για την πρώτη αγορά από τη Συμμαχία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) Triton τα οποία θα συμπληρώσουν τον τρέχοντα στόλο του ΝΑΤΟ που αποτελείται από drones επιτήρησης και αναγνώρισης RQ-4D Phoenix τα οποία εδρεύουν στην Αεροπορική Βάση Σιγκονέλα στη Σικελία της Ιταλίας.

Τόσο τα Triton όσο και τα Phoenix θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα χερσαίας επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Και οι δύο τύποι drones βασίζονται στο Global Hawk της Northrop που έχει εκπέτασμα πτερύγων 35,4 μέτρα και μπορεί να μένει στον αέρα για περισσότερες από 30 ώρες.

Μιλώντας σε φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε είπε πως οι πληροφορίες, η επιτήρηση και η αναγνώριση είναι κρίσιμης σημασίας για τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε είπε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως δέκα αεροσκάφη επιτήρησης GlobalEye από τη Saab προκειμένου να αντικαταστήσουν τον γηρασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, επιλέγοντας μία σουηδική ανταγωνιστική εταιρία αντί της αμερικανικής Boeing.

Εξάλλου, ένα δεύτερο Airbus A330 MRTT θα προστεθεί στον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιασμού εν πτήσει, είπε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.

Το Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Με αυτήν την παράδοση, ο στόλος του ΝΑΤΟ προσεγγίζει τον στόχο του για έναν πλήρη στόλο 12 αεροσκαφών, διευκρίνισε.

Οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για να αποκτήσουν, αποθηκεύσουν, μεταφέρουν και διαχειριστούν αποθέματα κρίσιμων αμυντικών υλικών, είπε ακόμη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε είπε πως η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Η Ουκρανία σχεδιάζει νέες συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας

Η Ουκρανία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες για drones καθώς και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους κατά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξή του στη τουρκική πρωτεύουσα. Κατά την παραμονή του έχουν προγραμματισθεί περί τις είκοσι διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Στο περιθώριο της νατοϊκής συνόδου κορυφής, ο υφυπουργός Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ντάφι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραγωγής του συστήματος PAC-3 των πυραύλων Patriot εκτός του αμερικανικού εδάφους.

«Αφήνουμε ανοικτό το ενδεχόμενο της παραγωγής εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, βεβαίως», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία που οργανώνεται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Αγκυρας με την συμμετοχή αξιωματούχων νατοϊκών συμμάχων και εταίρων και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τη σύνοδο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι πριν από αυτήν έγινε σειρά από «συγκρουσιακές» δηλώσεις για τη Ρωσία.

«Είναι ένα γεγονός που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, και για εμάς. Φυσικά, θα παρακολουθούμε όλες τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι, ενόψει της συνόδου, έγινε μεγάλος αριθμός δηλώσεων σχετικά με τη Ρωσία. «Προς λύπη μας, αυτές δεν ήταν δηλώσεις για εποικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά μάλλον δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα», δήλωσε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε και σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο και πως μια λύση στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια «πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος».

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία ελπίζει ότι οι αμερικανικές «προσπάθειες να οδηγηθεί η όλη κατάσταση σε μια πορεία ειρήνευσης εντέλει θα επιτύχουν. Τουλάχιστον εμείς, όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ο Ρώσος πρόεδρος, παραμένουμε ανοικτοί σε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ