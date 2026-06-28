Οι καύσωνες στην Ευρώπη δημιουργούν ευκαιρίες για τους επενδυτές

Ποιοι τομείς αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο νέο, θερμό σκηνικό που καθιερώνεται στη «γηραιά ήπειρο».

Πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης πέρασαν αυτή την εβδομάδα αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καύσωνες που κατέρριψαν ρεκόρ, με την έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιταλία, οι οποίες προειδοποιούν για «κίνδυνο για τη ζωή ακόμη και του υγιούς πληθυσμού».

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες πόλεις και περιοχές, ενώ οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες» πρόσφεραν ελάχιστη ανακούφιση από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του Ιουνίου. Τα παλαιά κτίρια και οι υποδομές, η περιορισμένη χρήση κλιματισμού και η μικρή εξοικείωση με τόσο υψηλές θερμοκρασίες σημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί είναι λιγότερο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες συνθήκες σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου.

Όπως αναφέρει το CNBC, καθώς αυξάνονται οι προειδοποιήσεις ότι η κλιματική αλλαγή θα καταστήσει τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες τη νέα κανονικότητα, ορισμένοι επενδυτές επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμάσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια για τις κοινωνικές αλλαγές που αναμένονται σε ένα μέλλον με ολοένα και πιο αποπνικτικά καλοκαίρια.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Η Στέφανι Νίβεν, συνδιαχειρίστρια του χαρτοφυλακίου της στρατηγικής Global Sustainable Equity της Ninety One, δήλωσε στο CNBC ότι η ομάδα της θεωρεί πως η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη δημιουργεί μια διαρθρωτική επενδυτική ευκαιρία ανάπτυξης.

Η διαχείριση του Global Sustainable Equity Fund αναζητά εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα και λύσεις οι οποίες «βοηθούν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε μια δύσκολη εποχή», όπως ανέφερε. Οι επενδύσεις του ταμείου περιλαμβάνουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην απανθρακοποίηση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση υδάτων και της ρύπανσης, τη χρηματοοικονομική ένταξη και την παροχή λύσεων με θετικό αντίκτυπο στην υγεία.

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει το ταμείο είναι οι ασφαλίσεις, δήλωσε η Νίβεν, αναφέροντας ως παραδείγματα τον ασφαλιστικό μεσίτη και αντασφαλιστή Aon και την καναδική ασφαλιστική εταιρεία Intact Financial, οι οποίες συγκαταλέγονται στις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου.

Όπως εξήγησε στο CNBC, η ομάδα της Ninety One ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για εταιρείες «που προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία υποστηρίζουν όσους πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και συμβάλλουν στο να καταστεί η κοινωνία πιο ικανή να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες».

«Βλέπουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενσωματώνουν πιο σύγχρονα μοντέλα κλιματικής προσομοίωσης στα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου τους», ανέφερε.

Η Νίβεν πρόσθεσε ότι το αναμενόμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño), το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, θα μπορούσε επίσης να ανατρέψει τα συνήθη καιρικά πρότυπα και να επηρεάσει σημαντικά τον ασφαλιστικό κλάδο, κάτι που οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το σοκ που θα διακόψει αυτό που εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί έναν ήπιο ασφαλιστικό κύκλο», δήλωσε. «Ένα ισχυρότερο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιπτώσεις στον ασφαλιστικό κύκλο: λιγότεροι αλλά ισχυρότεροι τυφώνες και αυξημένη πιθανότητα εξαιρετικά μεγάλων ασφαλιστικών ζημιών, κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό σοκ για τον κλάδο. Ένα γεγονός τόσο μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα.»

«Προτιμούμε εταιρείες που συμβάλλουν στη μείωση του ασφαλιστικού κενού (protection gap) και διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση μεταξύ κινδύνου και ασφαλιστικής κάλυψης», πρόσθεσε.

Πέρα από τον ασφαλιστικό κλάδο, το ταμείο της Νίβεν αναζητά επίσης εταιρείες που προσφέρουν λύσεις φυσικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως η αμερικανική Trane Technologies, η οποία κατασκευάζει συστήματα ψύξης και ψυκτικού εξοπλισμού. Ένας ακόμη βασικός τομέας ενδιαφέροντος είναι η χρηματοοικονομική ένταξη, με τη Νίβεν να εξηγεί ότι η ομάδα διαχείρισης αναζητά εταιρείες που μπορούν να ενισχύσουν τη «χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα, εντάσσοντας νέους ανθρώπους και κοινότητες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να διατηρούνται οι επιχειρήσεις βιώσιμες».

Η ενεργειακή μετάβαση

Ο Μάικλ Φιλντ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Morningstar, συμφώνησε ότι υπάρχουν εταιρείες που είναι πιθανό να ωφεληθούν από τα ολοένα θερμότερα καλοκαίρια στην Ευρώπη.

«Βεβαίως, βιομηχανικές εταιρείες όπως η Johnson Controls και η Siemens θα μπορούσαν να είναι από τους μεγάλους κερδισμένους», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Παρασκευή. «Και οι δύο δραστηριοποιούνται στον τομέα των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), και ειδικότερα στην κατασκευή εμπορικών αντλιών θερμότητας. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργούν και ως συστήματα ψύξης, προσφέροντας μια αποτελεσματική λύση απέναντι στα ολοένα πιο έντονα καλοκαιρινά κύματα ζέστης.»

Ο Φιλντ πρόσθεσε ότι η εντονότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και οι ζημιές που αυτά προκαλούν - ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες - ενδέχεται να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς καθαρότερες μορφές ενέργειας, προς όφελος των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

«Εταιρείες όπως η Vestas και η Iberdrola, με σημαντική έκθεση στην αιολική ενέργεια, θα μπορούσαν να είναι άμεσοι ωφελημένοι», είπε. «Παράλληλα, η ανάγκη αναβάθμισης των ηλεκτρικών δικτύων ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να ευνοήσει εταιρείες όπως η National Grid στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη και οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι, όπως η Shell και η Total, οι οποίοι έχουν σημαντικές επενδύσεις σε έργα ηλιακής ενέργειας και βιοκαυσίμων, θα μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν.»

Ο Μάθιου Ντόνεν, διευθυντής έρευνας μετοχών στη Morningstar, πρόσθεσε ότι το τρέχον κύμα καύσωνα έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά (spot market), καθώς η ζήτηση για ψύξη εκτοξεύθηκε.

«Οι παλαιωμένες ηλεκτρικές υποδομές δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα αρκετές μονάδες παραγωγής να αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή τους λόγω της αυξημένης ζήτησης», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Αυτό αναδεικνύει τη μακροπρόθεσμη ανάγκη εκσυγχρονισμού των ηλεκτρικών δικτύων. Οι εταιρείες ABB, Schneider Electric και Siemens συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελημένους αυτής της διαρθρωτικής επενδυτικής τάσης, καθώς παρέχουν διακόπτες υψηλής τάσης (switchgear), μετασχηματιστές, συστήματα αυτοματοποίησης δικτύων και εξοπλισμό διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται οι εταιρείες κοινής ωφέλειας για να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις γηρασμένες ηλεκτρικές υποδομές.»

Οικονομικές επιπτώσεις

Σε έκθεσή τους την Παρασκευή, οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS ανέφεραν ότι το κύμα καύσωνα, το οποίο έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες έως και 18 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, θα έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες, δημιουργώντας παράλληλα επενδυτικές ευκαιρίες καθώς οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις επιταχύνουν την προσαρμογή τους.

«Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει διαταραχές στην ηλεκτροδότηση, το κλείσιμο σχολείων και προβλήματα στις μεταφορές, ενώ έχει επηρεάσει ακόμη και πολιτιστικά μνημεία και αξιοθέατα», σημείωσαν.

«Οι γαλλικοί πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής περιόρισαν την παραγωγή τους κατά περίπου 7% της συνολικής ζήτησης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες περιόρισαν τη διαθεσιμότητα νερού για την ψύξη των αντιδραστήρων. Παράλληλα, σιδηροδρομικά δίκτυα, σχολεία και τα ωράρια εργασίας διαταράχθηκαν σε αρκετές χώρες. Το συγκεκριμένο επεισόδιο ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική στήριξη προς την απανθρακοποίηση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον εξηλεκτρισμό και τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα.»

Η ομάδα της UBS υπογράμμισε επίσης ότι η στρατηγική της Ευρώπης για την απανθρακοποίηση και η ενεργειακή της πολιτική «συγκαταλέγονται στις πλέον φιλόδοξες παγκοσμίως».

«Παρότι διατηρούμε ουδέτερη στάση (Neutral) απέναντι στις μετοχές της Ευρωζώνης συνολικά, θεωρούμε ότι η απανθρακοποίηση αποτελεί μόνο μία από τις πολλές μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές τάσεις στις οποίες οι επενδυτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή», κατέληξαν.