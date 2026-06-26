Τετραήμερο πτωτικό σερί και εβδομαδιαίες απώλειες 1,1% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Μηδένισε τις απώλειές του λίγο πριν συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια των συναλλαγών, αλλά τελικά ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο. Μικτή εικόνα στις τράπεζες, ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Helleniq Energy, ΔΑΑ και ΕΥΔΑΠ.

Κινήθηκε πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, μηδένισε τις απώλειές του λίγο πριν συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια των συναλλαγών, αλλά τελικά ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο.

Με δύο μόλις συνεδριάσεις να απομένουν για το κλείσιμο του μήνα και του εξαμήνου, η διάθεση κατοχύρωσης κερδών ήταν εκ νέου εμφανής στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία συμπλήρωσε έτσι τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις με πτωτικό κλείσιμο.

Οι συναλλαγές έκλεισαν στις 2.449,29 μονάδες με οριακές απώλειες 0,10% για τον Γενικό Δείκτη, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας οι συνολικές απώλειες διαμορφώθηκαν σε 1,07%.

Παρά το αρνητικό κλείσιμο, η ελληνική αγορά κατάφερε σήμερα να διαφοροποιηθεί μερικώς από το κλίμα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, όπου το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη συμπεριφορά των τεχνολογικών μετοχών αλλά και στις εξελίξεις στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ. Ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρούσε έως και άνω του 1%, ενώ Παρίσι και Λονδίνο κατέγραφαν απώλειες της τάξης του 0,40%-0,70%.

Εντός συνόρων, επιμέρους επιχειρηματικές κινήσεις συνεχίζουν να υπαγορεύουν κινήσεις σε μεμονωμένες μετοχές στο ταμπλό. Ξεχωρίζει η απόφαση της διοίκησης της Aktor να ενισχύσει με 1 δισ. ευρώ την κεφαλαιακή ισχύ του ομίλου, με έναν συνδυασμό ΑΜΚ ύφους 650 εκατ. ευρώ και ομολογιακής έκδοσης 300 εκατ. ευρώ, με φόντο ένα επενδυτικό πλάνο της τάξης των 3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφοράς για την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στο ΧΑ, ενώ η τελική τιμή διάθεσης και η κατανομή των μετοχών αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, και η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

Με μικτή εικόνα στη σύνθεσή του, ο δείκτης των τραπεζών επίσης συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, υποχωρώντας 0,53% στις 2.734,21 μονάδες, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας ο ΔΤΡ κατέγραψε συνολικές απώλειες 3,99%. Ήπια ανοδικά κινήθηκα μόνο οι Τρ. Κύπρου (+0,52%) και Eurobank (+0,47%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς με απώλειες 1,66% και 1,38% αντίστοιχα. Πάνω από 1% υποχώρησε και η Credia (-1,19%) στα 1,16 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Optima (-0,50%) και ΕΤΕ (-0,33%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,3 με 50 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 66 σε αρνητικό και 34 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 258,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 35,71 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 3,19% της Helleniq Energy στα 11 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 1,51% των ΔΑΑ και ΕΥΔΑΠ. Άνω του 1% ενισχύθηκαν επίσης οι μετοχές των Allwyn (+1,13%) και Coca-Cola HBC (+1,08%), ενώ με μικρότερα άνοδο ακολούθησαν οι Jumbo (+0,63%) (+0,45%), Aegean (+0,39%), ΟΤΕ (+0,36%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,18%), Aktor (+0,15%) και ΔΕΗ (+0,09%).

Σε αρνητικό έδαφος η Motor Oil δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς διαπραγματευόταν χωρίς το μέρισμα και υποχώρησε 3,20% στα 38,14 ευρώ. Στα 5,15 ευρώ με πτώση 2,65% έκλεισε η ElvalHalcor, ο τίτλος της Τιτάν υποχώρησε 2,08%, και ακολούθησαν πτωτικά οι τίτλοι των Lamda Development (-1.65%), Viohalco (-0.61%), Cenergy (-0,33%) και Metlen (-0,10%).