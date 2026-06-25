Σε τιμές προ πολέμου επιστρέφει το πετρέλαιο

Πάνω από 20 πετρελαιοφόρα με περίπου 35 εκατ. βαρέλια πετρελαίου έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από όταν ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία.

Αποκλιμακώνεται η τιμή του πετρελαίου σε προπολεμικά επίπεδα καθώς η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η πρόοδος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων σβήνουν τις ανησυχίες για τη ζήτηση.

Ειδικότερα, το Brent υποχωρεί 1,52% στα 72,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει πτώση 1,28% στα 69,43 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 27 Φεβρουαρίου πριν την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν.

Σημειώνεται πως πάνω από 20 πετρελαιοφόρα με περίπου 35 εκατ. βαρέλια πετρελαίου έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από τη στιγμή που ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης εμπορικών συναλλαγών Kpler. Τα πλοία είχαν είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από τρεις μήνες, αφού η Τεχεράνη είχε ουσιαστικά αποκλείσει τη θαλάσσια οδό στις αρχές του πολέμου. Τα περισσότερα αναμένεται να φτάσουν στους προορισμούς τους στην Ασία έως τις αρχές Αυγούστου.

«Η ταχύτητα αυτής της πτώσης έχει αιφνιδιάσει πολλούς, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μια πολύ ταχύτερη απόδοση των βαρελιών της Μέσης Ανατολής από ό,τι οι περισσότεροι ανέμεναν μόλις πριν από δύο εβδομάδες», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ την Τετάρτη έφτασαν προπολεμικά επίπεδα, ενώ τόνισε ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια βαρέλια είχαν εξέλθει από τα Στενά τις τελευταίες 24 ώρες. Πρόσθεσε ότι η επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες, επειδή το σημείο θα πρέπει να αποναρκοθετηθεί.

Η αυξανόμενη προσφορά στη Μέση Ανατολή, μαζί με την πρόθεση του Ιράν να αυξήσει τις πωλήσεις μετά από μια προσωρινή αναστολή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οδήγησαν σε πτώση τις τιμές των φυσικών φορτίων αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.