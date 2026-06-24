Wall Street: Δεν έπεισε το rebound του Nasdaq - Αρνητικό 3×3

Rebound ήταν και... πάει για τον Nasdaq, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό άνοιγμα.

Rebound ήταν και... πάει για τον Nasdaq στην συνεδρίαση της Τετάρτης στην Wall Street, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό άνοιγμα και δείχνουν πως διανύουν ένα τριήμερο αστάθειας που οδηγεί τον δείκτη του κλάδου σε αρνητικό σερί, την ίδια ώρα που οι επενδυτές περιμένουν με επιφυλακτικότητα τα αποτελέσματα της Micron Technology, της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο. Οι διακυμάνσεις δεν ήταν έντονες στο ταμπλό χάρη στην πτώση των τιμών πετρελαίου, η οποία μείωσε τις πληθωριστικές ανησυχίες και οδήγησε τους αναλυτές να "ρίξουν" τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,36% στις 51.850 μονάδες, ωστόσο ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 0,09% στις 7.359 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε για τρίτη συνεδρίαση, σημειώνοντας απώλειες 0,43% στις 25.476 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron υποχώρησε 2%, ενώ εκείνη της Sandisk έχασε πάνω από 3%. Και οι δύο «έπεσαν» κατά 13% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 0,5%, μετά από πτώση 4,1% την Τρίτη.

Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, υποχώρησε 0,3%, στον απόηχο της σημαντικής είδησης ότι θα αντικαταστήσει τη Verizon στον Dow Jones από την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη δομική αλλαγή στον ιστορικό δείκτη από το 2024, όταν η Nvidia πήρε τη θέση της Intel. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της αγοράς, την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Alphabet θα γίνει η πέμπτη εταιρεία των Magnificent 7 που θα ενταχθεί στον Dow. Οι άλλες είναι η Apple, η Amazon, η Microsoft και η Nvidia.

Οι μετοχές της ενέργειας δέχτηκαν επίσης πλήγμα. Οι μετοχές των Exxon Mobil, Chevron και ConocoPhillips υποχώρησαν 2%, 2,5% και 2,7% αντίστοιχα, ενώ η SLB έχασε σχεδόν 3%.

Οι εταιρείες τεχνολογίας, ειδικά εκείνες που επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή πορεία της Wall Street καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει, ότι οι αποτιμήσεις τους ενδέχεται να είναι «φουσκωμένες».

«Η επόμενη φάση του κύκλου επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να συγκρούεται με την πειθαρχία της αγοράς», αναφέρει σε σημείωμά του ο Τζέισον Βέιλανκορτ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην Columbia Threadneedle. «Η καθοδική κίνηση στις μετοχές τεχνολογίας είναι μια υγιής οπισθοδρόμηση, καθώς πολλές μετοχές τεχνολογίας έχουν υπερεκτιμηθεί», δήλωσε με την σειρά του ο Ρικ Γκάρντνερ, επικεφαλής επενδύσεων στην RGA Investments.