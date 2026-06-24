Τραμπ: «Οι τιμές της βενζίνης καλό θα ήταν να αρχίσουν να μειώνονται πολύ πιο γρήγορα»

Ο Τραμπ πιέζεται να πείσει τους Αμερικάνους ότι η πολεμική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή δεν έχει βλάψει μόνιμα την αγοραστική τους ισχύ ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που προμηνύονται δύσκολες για τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να εξετάσει τις πρακτικές των πετρελαϊκών εταιρειών, τις οποίες κατηγόρησε ότι «εξαπατούν» τους καταναλωτές διατηρώντας υψηλές τις τιμές των καυσίμων.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, μια κρίσιμης σημασίας θαλάσσιας οδού για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν σύναψαν την προηγουμένη εβδομάδα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, κάτι το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές των καυσίμων, όπως κατήγγειλε ο Τραμπ.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις κατακόρυφα χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο», παραπονέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social. «Με άλλα λόγια, οι πελάτες εξαπατώνται», πρόσθεσε.

Κατά συνέπεια, ο Ρεπουμπλικάνος τόνισε ότι «ζήτησα από το υπουργείο Δικαιοσύνης να αρχίσει αμέσως να εξετάζει το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα ήταν να αρχίσουν να μειώνονται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο βλέπω τώρα».

Ο Τραμπ πιέζεται να πείσει τους Αμερικάνους ότι η πολεμική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή δεν έχει βλάψει μόνιμα την αγοραστική τους ισχύ ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που προμηνύονται δύσκολες για τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι τιμές των καυσίμων είναι ένα ευαίσθητο θέμα για τους Αμερικάνους, όπου τα ιδιωτικά οχήματα αποτελούν το βασικό μέσο μεταφοράς.

Αν και οι τιμές έπεσαν τις τελευταίες ημέρες κάτω από το συμβολικό όριο των 4 δολαρίων το γαλόνι (3,8 λίτρα), παραμένουν πιο υψηλές σε σχέση με την περίοδο πριν το ξέσπασμα του πολέμου, όταν ήταν περίπου 3 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ